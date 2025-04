Pavard Inter il retroscena sull’infortunio nel corso di Inter Roma | la richiesta di Inzaghi e la reazione

Pavard Inter, il retroscena sull’infortunio durante Inter Roma: la richiesta del tecnico Inzaghi e la reazione. La ricostruzione Davide Bernardi, bordocampista di Dazn, ha rivelato su Calciomercato.com alcuni retroscena legati alla sfida tra Inter e Roma. Tra i momenti salienti, l’infortunio alla caviglia di Benjamin Pavard, avvenuto nei primi minuti di gioco, ha rappresentato un . 🔗 Calcionews24.com - Pavard Inter, il retroscena sull’infortunio nel corso di Inter Roma: la richiesta di Inzaghi e la reazione , ildurante: ladel tecnicoe la. La ricostruzione Davide Bernardi, bordocampista di Dazn, ha rivelato su Calciomercato.com alcunilegati alla sfida tra. Tra i momenti salienti, l’infortunio alla caviglia di Benjamin, avvenuto nei primi minuti di gioco, ha rappresentato un . 🔗 Calcionews24.com

