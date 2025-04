Patrizio Pelliccio riscrive la tradizione | ecco il cocktail ama l’annurca

Pelliccio, a distanza di 60 anni è sempre in evidenza. Un locale pieno, zeppo di frutta, un luogo speciale proprio di fronte agli antichi torrioni che, di generazione in generazione, dopo essere stato. 🔗 Napolitoday.it - Patrizio Pelliccio “riscrive” la tradizione: ecco il cocktail “ama l’annurca” L’“Antica Frutteria” di Porta Capuana a Napoli, attiva dal 1965 grazie all’intuizione di Antonio, a distanza di 60 anni è sempre in evidenza. Un locale pieno, zeppo di frutta, un luogo speciale proprio di fronte agli antichi torrioni che, di generazione in generazione, dopo essere stato. 🔗 Napolitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Patrizio Pelliccio “riscrive” la tradizione: ecco il cocktail “Ama l’annurca” - L’“Antica Frutteria” di Porta Capuana a Napoli, attiva dal 1965 grazie all’intuizione di Antonio Pelliccio, a distanza di 60 anni è sempre in evidenza. Un locale pieno, zeppo di frutta, un luogo speciale proprio di fronte agli antichi torrioni che, di generazione in generazione, dopo essere stato sotto la guida di Salvatore Pelliccio, è diretto da Patrizio Pelliccio che, dopo aver dato da sempre un aiuto prima al nonno e poi al padre, è diventato il vero e proprio “re della frutta” all’ombra del Vesuvio. 🔗ildenaro.it

San Patrizio, una tradizione anche in Romagna - Tutto esaurito a Cesenatico al Mamy’s Pub che ha organizzato il St. Patrick’s Day domenica con il gruppo musicale "Fuori Servizio" e lunedì il bis con il gruppo "Acdc Show Experience" e piatti irlandesi. Sono stati più di cinquanta i partecipanti alla festa residenti nei comuni della Valle del Rubicone. Lunedì è stato festeggiato anche il 20° anno di gemellaggio con il ‘John Kavanagh’ detto ‘Gravediggers’ che è uno dei pub più antichi dell’intera Irlanda e l’unico rimasto alla stessa famiglia nel corso del tempo dal lontano 1833. 🔗ilrestodelcarlino.it

Addio a Roberto De Simone, il maestro che ha reinventato la tradizione - Si è spento a 91 anni, nella sua casa di via Foria a Napoli, il maestro Roberto De Simone, figura centrale e irripetibile della cultura italiana. Dopo una lunga malattia, De Simone è morto domenica sera alle 21.30, assistito dal nipote Alessandro De Simone. Poche settimane fa era stato dimesso dall’ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Sabato sera aveva cenato, era lucido. Domenica si è addormentato per non svegliarsi più. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Patrizio Pelliccio “riscrive” la tradizione: ecco il cocktail “ama l’annurca”; Patrizio Pelliccio riscrive la tradizione: ecco il cocktail Ama l'annurca; 'Un'Estate da Belvedere' si arricchisce: arriva Cristiano De André con le canzoni di Faber; A Scala si rinnova la tradizione: 25 aprile tutti in marcia per Santa Maria dei Monti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Patrizio Pelliccio “riscrive” la tradizione: ecco il cocktail “Ama l’annurca” - Titolare a Napoli dell’“Antica Frutteria” a Porta Capuana, ha ideato il gustoso drink al quale ha dato un nome sentimentale ... 🔗informazione.it

"Ama l’annurca": il cocktail di Patrizio Pelliccio che racconta Napoli con un sorso - C’è chi con la frutta ci fa una spremuta, chi una macedonia. E poi c’è chi, come Patrizio Pelliccio, ci costruisce un ponte tra memoria e creatività. Titolare della storica “Antica ... 🔗ilmattino.it