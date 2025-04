Patente nautica D1 via libera ai corsi | si navigherà a motore già dai 16 anni

nautica più consapevole" 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Patente nautica D1, via libera ai corsi: si navigherà a motore già dai 16 anni Dai primi di giugno le procedure per sostenere gli esami. Unasca: "Formazione e sicurezza al centro per unapiù consapevole" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nautica, arriva la patente D1: il mare si apre ai giovani da 16 anni - È ufficiale: nasce la patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani, che da oggi potranno navigare a motore già dai 16 anni. E' stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi agli esami. Cosa consente di fare la patente D1 Col nuovo documento sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d’acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). 🔗tg24.sky.it

Nautica, via alla patente D1 per i minorenni: entro giugno i primi esami - “È stato finalmente firmato il decreto che permette anche ai minorenni, ciò vuol dire che entro giugno avremo le prime date d’esame per la patente nautica D1”. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra scuole nautiche, autoscuole e studi di consulenza). Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato siglato il decreto che dà il via libera dunque ai sedicenni che intendono mettersi al comando di un natante, attraverso un esame abilitativo semplificato. 🔗ildenaro.it

All'esame della patente con l'auricolare: denunciati (e bocciati) in dieci - Auricolari, anche piccolissimi, collegati agli smartphone tramite bluetooth con un obiettivo solo: farsi suggerire le risposte all’esame di teoria della patente. Espedienti messi in atto da una decina di persone, tutte denunciate negli ultimi tre mesi dalla squadra di polizia giudiziaria della... 🔗trentotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corso per la nuova patente nautica «D1»: non si può ancora fare, lo dice il Ministero!; Patente nautica D1 e D2: esami bloccati, manca il decreto attuativo; Patente nautica a 16 anni: pubblicato il decreto con i quiz. 30 minuti per rispondere almeno a 12 domande su 1; Vivere il mare in sicurezza. Ecco come conseguire la patente nautica alla scuola Arcobaleno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Patente nautica D1, via libera ai corsi: si navigherà a motore già dai 16 anni - Dal 29 aprile i 16enni potranno navigare a motore grazie all'arrivo della patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani. Un traguardo atteso da anni e fortemente voluto da ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Nautica: arriva la patente D1, il mare si apre ai giovani da 16 anni - Roma, 28 apr. – È ufficiale: nasce la patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani, che da oggi potranno navigare a motore già dai 16 anni. Un traguardo atteso da anni e fortem ... 🔗msn.com

Nautica, al via la patente D1 per i minorenni: “Entro giugno al via i primi esami” - Sassari. “È stato finalmente firmato il decreto che permette anche ai minorenni, ciò vuol dire che entro giugno avremo le prime date d’esame per la patente nautica D1”. Ad annunciarlo, con soddisfazio ... 🔗sassarinotizie.com