Patente nautica a 16 anni | ufficiale l’arrivo della D1

È ufficiale: nasce la Patente nautica D1, pensata per i più giovani, che permetterà di guidare imbarcazioni a motore a partire dai 16 anni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul suo sito il decreto direttoriale che approva l'elenco nazionale dei quesiti per le prove scritte necessarie a conseguire il nuovo titolo. I corsi di preparazione partiranno nei primi giorni di giugno.Si tratta di una grande novità, frutto di un lungo percorso avviato nel 2019 e sostenuto da Unasca, l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. L'obiettivo è stato quello di ampliare le opportunità formative per i giovani che vogliono approcciarsi al mondo della nautica in modo serio e consapevole.

