Partono le manovre contro Parolin | Mente avvelenata chi vuole affossarlo

manovre e strategie dei cardinali. Fanno rumore, in questo contesto, le parole di Joseph Zen Ze-kiun, cardinale di Hong Kong arrivato alla Congregazione Generale in Vaticano questa mattina lanciando un commento acuminato sul primo dei "papabili" della vigilia, ossia l'ex Segretario di Stato Pietro Parolin dato per favorito. "Parolin ha una Mente avvelenata. Ha modi molto dolci, ma non mi fido di lui", ha detto Zen, "Parolin sa di essere un bugiardo". Una sonora stroncatura che fa rumore dentro e fuori dalle mura vaticane. Intanto c'è attesa per le parole di Jean-Claude Hollerich, cardinale e arcivescovo lussemburghese, vicepresidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa. 🔗 Iltempo.it - Partono le manovre contro Parolin: "Mente avvelenata", chi vuole affossarlo È iniziata la sesta Congregazione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave che inizierà il 7 maggio. E con l'avvicinarsi dell'elezione del successore di Papa Francesco al Soglio di Pietro inizianoe strategie dei cardinali. Fanno rumore, in questo contesto, le parole di Joseph Zen Ze-kiun, cardinale di Hong Kong arrivato alla Congregazione Generale in Vaticano questa mattina lanciando un commento acuminato sul primo dei "papabili" della vigilia, ossia l'ex Segretario di Stato Pietrodato per favorito. "ha una. Ha modi molto dolci, ma non mi fido di lui", ha detto Zen, "sa di essere un bugiardo". Una sonora stroncatura che fa rumore dentro e fuori dalle mura vaticane. Intanto c'è attesa per le parole di Jean-Claude Hollerich, cardinale e arcivescovo lussemburghese, vicepresidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa. 🔗 Iltempo.it

