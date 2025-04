Partnership UniBa-Confcooperative Puglia | Accordo per promuovere formazione e ricerca

Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Confcooperative Puglia finalizzato ad attivare e potenziare i rapporti con le imprese. 🔗 Baritoday.it - Partnership UniBa-Confcooperative Puglia: "Accordo per promuovere formazione e ricerca" Oggi nel Salone del Rettorato del Palazzo Ateneo, il Rettore Stefano Bronzini e il Presidente Giorgio Mercuri hanno sottoscritto l'di collaborazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro efinalizzato ad attivare e potenziare i rapporti con le imprese. 🔗 Baritoday.it

Partnership UniBa-Confcooperative Puglia: "Accordo per promuovere formazione e ricerca" - Grazie a questo accordo, della durata iniziale di tre anni, UniBa e Confcooperative Puglia condivideranno l’organizzazione di corsi, tirocini e altre attività formative e di ricerca ma anche di lezion ... 🔗baritoday.it