Parte un colpo di pistola padre uccide il figlio durante una festa in una villa a San Gregorio

figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania, in una villa di via Vincenzo Bellini. Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore - armato di pistola legalmente detenuta, ma senza autorizzazione a. 🔗 Cataniatoday.it - Parte un colpo di pistola, padre uccide il figlio durante una festa in una villa a San Gregorio Un imprenditore sessantenne ha ucciso ildi 23 anni al culmine di una lite scoppiataunaa Sandi Catania, in unadi via Vincenzo Bellini. Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore - armato dilegalmente detenuta, ma senza autorizzazione a. 🔗 Cataniatoday.it

Roma, 13enne ferito da colpo di pistola alla testa in casa: è gravissimo. Il padre era nell'abitazione al momento dello sparo - Un ragazzo di 13 anni è stato trasportato nella tarda serata di ieri in condizioni critiche all?ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato ferito da un colpo d?arma da fuoco... 🔗ilmattino.it

Vladimir Topjana ucciso fuori dal bar con un colpo di pistola alla testa: la lite con gli Shota (padre e figlio), l'orecchio staccato a morsi dalla vittima e il proiettile fatale - FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Papà di 43 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa al culmine di una lite con due connazionali, padre e figlio, ieri sera, 6 aprile, intorno alle 21.30... 🔗ilgazzettino.it

Parte un colpo dalla pistola del fratello; 13enne colpito alla testa muore in ospedale. L’uomo potrebbe aver lasciata incustodita l’arma. Il tragico epilogo oggi al San Camillo di Roma - Il dramma nella casa di famiglia: un colpo, poi il silenzio Non ce l’ha fatta Giacomo E., il ragazzo di appena 13 anni colpito alla testa da un colpo di pistola partito accidentalmente nella giornata di domenica. Il giovane è spirato alle prime luci dell’alba di lunedì 7 aprile presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza. I medici hanno lottato fino all’ultimo per salvargli la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi. 🔗dayitalianews.com

Padre uccide il figlio durante una festa - La vittima ha 23 anni. Il giovane è stato colpito all'addome da un proiettile e non ha avuto scampo. C'è anche un ferito. Cosa sappiamo ... 🔗today.it

Giacomo morto per un colpo di pistola, lo zio: “Guardava un video, non so se fosse una challenge” - Quando è partito il colpo padre e figlio erano soli in casa. Settimio stava guardando la tv in salotto, “Giacomo nipote era in camera da letto, ha trovato la pistola che smontata ed partito il ... 🔗roma.repubblica.it

San Gregorio di Catania, festa si trasforma in tragedia: padre 60enne estrae la pistola e uccide il figlio - Tragedia a San Gregorio di Catania, dove un imprenditore sessantenne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso il figlio di 23 anni durante una festa. Secondo le prime info ... 🔗notizie.tiscali.it