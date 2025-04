Parte dalla Sicilia il tour dei 25 anni di carriera di Fabrizio Moro tutte le date e le tappe

ROMA (ITALPRESS) – Dopo i due concerti-evento al Palazzo dello Sport di Roma e all'Unipol Forum di Milano, proseguono i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Fabrizio Moro con il tour estivo Fabrizio Moro Live 2025, al via il 23 maggio proprio dalla Sicilia.La prima data in calendario si terrà infatti venerdì 23 maggio ad Augusta, in Piazza Castello. L'evento è organizzato dal Comune di Augusta e si terrà ad ingresso gratuito con inizio alle ore 22.00. L'artista tornerà in tour sull'Isola ad agosto per la tappa in programma a Letojanni il 24 agosto in Piazza Corrado Cagli. L'evento si terrà ad ingresso gratuito ed è organizzato dal Comune di Letojanni con il supporto della Regione Siciliana, e dell'Assessorato del turismo, sport e spettacolo.Durante il live il cantautore romano, insieme al pubblico, compirà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico.

