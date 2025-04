Parroco aggredito sul sagrato della chiesa nel Cosentino | durante l’omelia aveva denunciato lo spaccio di droga

aveva denunciato lo spaccio di droga nel paesino di Bonifati, in provincia di Cosenza. E lo aveva fatto, nei giorni scorsi, dal pulpito della sua chiesa in una delle sue omelie durante le celebrazioni della Settimana Santa. Per questo motivo don Guido Quintieri, il Parroco di Bonifati è stato aggredito sul sagrato al termine della messa. A denunciare l'episodio è stato il vescovo Stefano Rega che, in una nota stampa della diocesi di San Marco Argentano-Scalea, ha espresso solidarietà al sacerdote."Nei giorni scorsi, – si legge nel comunicato – sul sagrato della chiesa del Rosario, don Guido è stato vittima di un'aggressione. Un gesto grave che ha scosso profondamente la comunità parrocchiale e tutta la cittadinanza. Don Guido aveva avuto il coraggio di denunciare, con parole chiare e ferme, le difficoltà e le ferite sociali che segnano quella piccola comunità.

Aggredito sul sagrato dopo messa, aveva denunciato lo spaccio: comunità di Bonifati si stringe a don Guido - I fatti domenica scorsa nel comune in provincia di Cosenza. Secondo quanto emerso, il giovane sacerdote Don Guido Quintieri ha più volte denunciato durante le sue omelie il crescente fenomeno dello spaccio di droga, una piaga che ormai non risparmia nemmeno i piccoli centri, come lo stesso Bonifati. Il vescovo Rega: “Condanniamo ogni violenza, restiamo uniti nella fede e nella giustizia”.Continua a leggere 🔗fanpage.it

