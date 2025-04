Parolin perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu

Scommesse britanniche: Parolin favorito come prossimo papa, conclave previsto lungo - Le recenti valutazioni dei principali operatori britannici nel settore delle scommesse evidenziano una crescente fiducia nei confronti di Pietro Parolin quale possibile successore di papa Francesco. Attualmente, la quotazione attribuita al Segretario di Stato vaticano si attesta a 3,25 presso William Hill, consolidando la sua posizione di principale favorito. Le dinamiche delle quote tra i […] L'articolo Scommesse britanniche: Parolin favorito come prossimo papa, conclave previsto lungo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Conclave, il nuovo Papa: Parolin favorito. Zuppi? pesa l’ombra di Sant’Egidio. Attenti a Erdo e Tagle se... - Il successore di Papa Francesco? Se la Chiesa decidesse di cambiare strada e continente, allora Luis Antonio Tagle potrebbe dare voce all'Asia. La situazione 🔗affaritaliani.it

Conclave, i 40 voti di Pietro Parolin: «È lui il favorito per il dopo Francesco» - È il cardinale Pietro Parolin il favorito del Conclave. O meglio, colui che entra da Papa e quindi rischia di uscire da cardinale. Il segretario di Stato guiderà i confratelli nella Cappella Sistina. E secondo il Fatto Quotidiano può contare su un pacchetto iniziale di 40 voti. Benedetto XVI ne prese 47 alla prima votazione, 65 alla seconda e 72 alla terza. Poi gli 84 che gli garantirono l’elezione. 🔗open.online

Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta. Ma ora tra i cardinali nascono tre correnti - A un certo punto, si racconta, c’è stata una grande discussione tra il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Pietro Parolin, che sarà il decano che guiderà il ... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa - Si continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro Parolin, favorito per diventare Papa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano ... 🔗361magazine.com