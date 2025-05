Parolin perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu

cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e. 🔗 Ilmessaggero.it - Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu Tra le berrette rosse del collegiozio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e. 🔗 Ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e... 🔗ilmessaggero.it

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e... 🔗ilmessaggero.it

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e... 🔗ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di; Chi è il cardinale Pietro Parolin e perché è tra i favoriti del Conclave per diventare papa; Parolin, l'uomo forte di Papa Francesco favorito nel segno della continuità: è considerato figura di centro, c; Il toto-Papa infiamma i bookmaker esteri (ma in Italia non si può): testa a testa Parolin-Tagle. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conclave, perchè Pietro Parolin è il favorito per diventare Papa? Uomo di Bergoglio ed oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili ... 🔗ilmattino.it

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili ... 🔗ilmessaggero.it

Pietro Parolin favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili ... 🔗ilgazzettino.it