Parolin l’uomo del dialogo Ma il caso Becciu lo limita

Parolin è stato segretario di Stato vaticano con papa Francesco. A 10 anni rimase orfano del padre commerciante. Fu nominato nel 2002 da Wojtyla sottosegretario della Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, ma in seguito venne allontanato da Benedetto XVI e inviato come nunzio apostolico in Venezuela. Il 70enne non considera un dogma il celibato dei preti, mentre, dopo il referendum in Irlanda del 2015 che approvò le nozze gay, parlò di "sconfitta per l’umanità".PROÈ l’uomo del dialogo con tutti. Ha siglato lo storico accordo fra la Santa Sede e Pechino. Il confronto in San Pietro fra i Grandi della Terrra ai funerali del Papa è in larga parte merito suo. Il profilo diplomatico, da progressista moderato, può piacere anche a quei conservatori che accettano una continuità mitigata con Bergoglio di cui ha stemperato le uscite sull’Ucraina e patito un po’ la svolta sinodale. Quotidiano.net - Parolin, l’uomo del dialogo. Ma il caso Becciu lo limita Leggi su Quotidiano.net Canonista, Pietroè stato segretario di Stato vaticano con papa Francesco. A 10 anni rimase orfano del padre commerciante. Fu nominato nel 2002 da Wojtyla sottosegretario della Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, ma in seguito venne allontanato da Benedetto XVI e inviato come nunzio apostolico in Venezuela. Il 70enne non considera un dogma il celibato dei preti, mentre, dopo il referendum in Irlanda del 2015 che approvò le nozze gay, parlò di "sconfitta per l’umanità".PROÈdelcon tutti. Ha siglato lo storico accordo fra la Santa Sede e Pechino. Il confronto in San Pietro fra i Grandi della Terrra ai funerali del Papa è in larga parte merito suo. Il profilo diplomatico, da progressista moderato, può piacere anche a quei conservatori che accettano una continuità mitigata con Bergoglio di cui ha stemperato le uscite sull’Ucraina e patito un po’ la svolta sinodale.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Toti: patteggia l’imprenditore uomo forte del Pd - Via libera dei pm all’accordo con Mauro Vianello, accusato di corruzione: un anno e quattro mesi per il «proconsole» dem. Continua a leggere 🔗laverita.info

Pierina Paganelli, nuova svolta nel caso: non sarebbe Louis Dassilva l’uomo inquadrato dalla Cam3 - Non sarebbe Louis Dassilva l'uomo inquadrato dalla Cam3 della farmacia situata in via del Ciclamino, nei pressi del condominio dove il 3 ottobre 2023 è stata assassinata Pierina Paganelli. Sarebbe questo l'esito preliminare dell'incidente probatorio sulle immagini della telecamera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Un uomo ha vissuto 100 giorni con un cuore artificiale: è il primo caso al mondo - L'uomo, 40 anni, è il primo paziente in Australia a ricevere il dispositivo BiVACOR, un cuore completamente artificiale, e il sesto in tutto il mondo. Secondo i medici che lo hanno seguito si tratta di "un successo clinico senza precedenti" che potrebbe rivoluzionare il trattamento dell'insufficienza cardiaca in tutto il mondo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Parolin: la pace non si impone, con il dialogo si esce dalla spirale della guerra; Il nuovo Papa nel mese di maggio, chi sarà il successore di Bergoglio: da Parolin a Tagle; Dialogo interreligioso e una nuova economia, la giornata del Cardinale Pietro Parolin in Cattolica; Papa Francesco morto, i possibili successori: gli italiani Gugerotti, Parolin e Pizzaballa, ma anche nomi inte. 🔗Su questo argomento da altre fonti