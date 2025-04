Parole e canti contro la guerra e il riarmo al museo della seta

"Il coraggio della pace disarma". Questo il messaggio lanciato dagli organizzatori dell'iniziativa "Ci ragiono e canto: Parole e canti contro la guerra e il riarmo" domenica 4 maggio al museo della seta Abegg di Garlate con inizio alle ore 15.30. L'incontro sarà introdotto da Giancarlo Bandinelli.

