Parla Camillo Ruini | Serve un Papa buono anche nel governare Bisogna restituire la Chiesa ai cattolici E le divisioni restano

divisioni restano» 🔗 Xml2.corriere.it - Parla Camillo Ruini: «Serve un Papa buono, anche nel governare. Bisogna restituire la Chiesa ai cattolici. E le divisioni restano» Il cardinale: «Francesco ha privilegiato i lontani a scapito dei vicini. Le istituzioni sono in parte destrutturate perché Bergoglio le voleva purificare. E le» 🔗 Xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

“Sono rimasta malissimo per le parole di Nordio, serve l’omicidio sul lavoro”: parla Emma Marrazzo, la madre di Luana D’Orazio - Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, operaia morta sul lavoro a 22 anni. Sono passati quattro anni dalla morte di Luana che – per un destino beffardo – ha perso la vita sul posto di lavoro il giorno del tuo compleanno. Questa tragica ricorrenza segue di due giorni quella che lei ritiene essere la festa più importante per il Paese: 1° Maggio. Quale lo stato d’animo con cui si avvicina a questi appuntamenti? E, soprattutto, come sta? “Io oggi vivo come una missione dare il mio contributo affinché altre persone possano essere risparmiate dal vivere un dolore atroce come quello che è stato ... 🔗lanotiziagiornale.it

Lucio Corsi, parla Daria Bignardi, che lo portò in tv: «Lo chiamai per il suo mondo interiore: aveva ciò che serve per un momento estremo» - «Non c’è stata una semifinale, noi volevamo proprio lui, era perfetto», Daria Bignardi contattata da Open, ricorda la sua esperienza con Lucio Corsi, quando scelse il cantautore toscano, secondo classificato al Festival di Sanremo, come resident della sua trasmissione L’assedio in onda sul Nove. «Ricordo che era l’anno del Covid, non avevamo pubblico in studio, allora abbiamo pensato di prendere una band e mi è venuto in mente Lucio. 🔗open.online

Parla con Alexa, rispondi alle chiamate, monitora tutto: Amazfit GTS 2 è lo smartwatch che ti serve (e ora costa molto meno) - Un design elegante, uno schermo AMOLED brillante, Alexa integrata e chiamate Bluetooth: l’Amazfit GTS 2 è uno smartwatch completo e intelligente, ideale per chi cerca un compagno affidabile per la vita quotidiana e per lo sport. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 59,99€, grazie allo sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione da cogliere subito se vuoi portarti al polso un dispositivo versatile, bello da vedere e ricco di funzioni avanzate. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ruini: «Serve un Papa buono, anche nel governare. Bisogna restituire la Chiesa ai cattolici. E le divisioni restano»; Camillo Ruini: Serve un Papa buono, per ricostruire l'unità della Chiesa e restituirla ai cattolici; Le «intenzioni» di Ruini per il prossimo Papa; CAMILLO RUINI, IL CARDINALE ANCORA RICOVERATO. AD MULTOS ANNOS EMINENZA!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Parla Camillo Ruini: «Serve un Papa buono, anche nel governare. Bisogna restituire la Chiesa ai cattolici. E le divisioni restano» - «Servirà un Papa buono, profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa carita ... 🔗msn.com

Camillo Ruini: "Serve un Papa buono, per ricostruire l'unità della Chiesa e restituirla ai cattolici" - Il cardinale, che non sarà nel Conclave per anzianità, afferma che i funerali del Papa "hanno dato l’impressione che si sia risolto ... 🔗huffingtonpost.it

Card. Ruini su identikit nuovo Papa: “dottrina salda, risvegli la fede”/ “Buongoverno Chiesa in 4 condizioni” - "Preghiera" cardinale Camillo Ruini in vista del Conclave 2025 con le 4 condizioni per governare la Chiesa: dottrina, amore, fede e regole ... 🔗ilsussidiario.net