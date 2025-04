Parete Madonna della Rotonda | evento in piazza con gli alunni dell’I C Basile-Don Milani Successo per il live di Paola Pezone

Parete, Madonna della Rotonda: evento in piazza con gli alunni dell’I.C. “Basile-Don Milani”. Successo per il live di Paola PezoneL'articolo Parete, Madonna della Rotonda: evento in piazza con gli alunni dell’I.C. “Basile-Don Milani”. Successo per il live di Paola Pezone Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Parete, Madonna della Rotonda: evento in piazza con gli alunni dell’I.C. “Basile-Don Milani”. Successo per il live di Paola Pezone incon gli.C. “-Don”.per ildiL'articoloincon gli.C. “-Don”.per ildiTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Ne parlano su altre fonti

Parete celebra il centenario della Madonna della Rotonda: apposte le corone donate sette anni fa - Le corone erano state realizzate grazie alle offerte spontanee dei fedeli e attendevano da anni di trovare il loro posto sul simulacro L'articolo Parete celebra il centenario della Madonna della Rotonda: apposte le corone donate sette anni fa sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Quartiere Madonna del Freddo, rubata la bandiera del Chieti dalla rotonda curata dai residenti - Un piccolo gesto che ha provocato grande amarezza. Nel quartiere Madonna del Freddo, alla rotonda d'ingresso con la scritta «Benvenuti a Chieti», ignoti hanno rubato la bandiera neroverde della squadra cittadina. Un gesto che ha colpito profondamente non solo i residenti, ma soprattutto la... 🔗chietitoday.it

Tavola rotonda finale dell'evento transizione inclusiva - TAVIANO - Il giorno 8 Marzo, presso il Cineteatro Fasano a Taviano, si è tenuta una tavola rotonda di grande importanza, incentrata su tematiche di salute, diritti dei minori e legalità. L'evento, previsto come momento conclusivo del percorso formativo “Transizione inclusiva”, dell’Istituto... 🔗lecceprima.it

Ne parlano su altre fonti

Parete in festa: tradizione, fede e comunità nelle celebrazioni pasquali e in onore di Maria Santissima della Rotonda; Festa della Tammorra a Parete: musica, cibo e tanto vino; Parete, recuperata un’incisione con la Vergine della Rotonda; Parete, restauro Cappella Madonna della Rotonda: presto ritorno della sacra effige. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Santuario della Madonna della Rotonda - In direzione di Calcio si trova il santuario della Madonna della Rotonda che, opera di Pellegrino Tibaldi ed eretto in occasione di un’apparizione mariana. In una scrittura sopra una lapide di ... 🔗ecodibergamo.it

Parete, strada vicino cimitero intitolata a Maria SS. della Rotonda - Parete (Caserta) – La strada che costeggia il cimitero intitolata a Maria SS. della Rotonda, comprotettrice di Parete. La proposta della Commissione toponomastica, venuta fuori nella seduta del ... 🔗pupia.tv