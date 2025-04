Pardo Mati | Dalla SuperLega al Trionfo Regionale Under 19

Pardo Mati è raggiante e come sempre caduta l'ultima del 3-0 contro Grottazzolina, ancora un po' in imbarazzo davanti a microfoni e telecamere. Molto più bravo a gestire i palloni distribuitigli da De Cecco e Uriarte, attaccati a terra con l'83% domenica scorsa senza errori e senza murate e migliorato anche a muro, quello che era inizialmente il suo tallone d'Achille. È una stagione particolare ma anche galvanizzante quella del giovanissimo centrale toscano, la prima in SuperLega ("qui la palla viaggia a un'altra velocità rispetto alla serie A2") e con già tanto spazio a disposizione per mettersi in mostra e guadagnarsi, chissà, i galloni da titolare il prossimo anno e anche qualche convocazione nella Nazionale seniores.

Volley, i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega. Mati Pardo si presenta bene! Vitelli e Ricci sfruttano l’occasione - I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21ª GIORNATA DI SUPERLEGA ALESSANDRO MICHIELETTO Solita partita di grande concretezza e spessore dello schiacciatore trentino che mette a terra 15 palloni con il 54% in attacco e il 52% in ricezione e un muro. GIOVANNI MARIA GARGIULO Non basta il super match del centrale di Civitanova per evitare la sconfitta a Trento. Chiude con 12 punti, l’82% in attacco e 3 muri. PAOLO PORRO Protagonista di un match lineare e molto intelligente tatticamente sul campo di Cisterna. 🔗oasport.it

Valsa Group Modena punta all'Europa 2025/2026: Pardo Mati guida la carica - "Da squadra. Per andare a batterli". Pardo Mati ripete il mantra della convinzione per parlare dei play off quinto posto e della volontà della Valsa Group Modena di riprendersi quell’Europa che manca dal 2023 e che potrebbe essere un bellissimo ‘diversivo’ nella stagione 2025/2026. Il talentuoso centrale classe 2006 presenta allora uno scorcio di stagione spesso snobbato, ma che per Modena potrebbe rappresentare un trampolino di rilancio in una prossima stagione ancora ricca di incognite ma che con un’Europa in più verrebbe vista sotto tutt’altre prospettive. 🔗ilrestodelcarlino.it

