Parco Eolico nel mare Adriatico Forza Italia in Regione | Opponiamoci anche a questo progetto

Regione Emilia-Romagna dica no al progetto di un Parco Eolico offshore nel mar Adriatico fra Rimini, Riccione, Misano e Cattolica”. La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Pietro Vignali (Forza Italia). questo progetto, spiega il consigliere, “prevede. 🔗 Riminitoday.it - Parco Eolico nel mare Adriatico, Forza Italia in Regione: "Opponiamoci anche a questo progetto" “LaEmilia-Romagna dica no aldi unoffshore nel marfra Rimini, Riccione, Misano e Cattolica”. La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Pietro Vignali ()., spiega il consigliere, “prevede. 🔗 Riminitoday.it

Torremaggiore: sindaco e assessore, no al parco eolico vicino al sito archeologico dove morì Federico II Castel Fiorentino - Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore: L’Amministrazione di Torremaggiore si oppone al parco eolico vicino a Castel Fiorentino: ‘Tuteleremo la nostra storia e il nostro patrimonio culturale L’Amministrazione Comunale di Torremaggiore apprende dagli organi di stampa dell’approvazione, da parte della Provincia di Foggia, di un progetto per la realizzazione di un parco eolico in prossimità del sito archeologico di Castel Fiorentino, luogo di straordinario valore storico e culturale, noto per essere il luogo in cui morì l’Imperatore Federico II. 🔗noinotizie.it

Parco eolico contestato: “Se il progetto prosegue ci espropriano la vita” - Scansano (Grosseto), 19 febbraio 2025 – “Se la realizzazione del parco eolico Scansano dovesse procedere seguirebbero degli espropri e noi saremmo coinvolti”. Parole che pronuncia Clarice Tonini che lavora nell’azienda di famiglia a Scansano, il padre Guido è un socio storico dei Vignaioli del Morellino, ed è qui in Maremma che anche lei ha costruito il suo futuro gestendo l’agriturismo e circa 15 ettari di vigna destinata a Morellino. 🔗lanazione.it

Regione. Vignali (FI): “No al parco eolico nel mare Adriatico” - Parco Eolico nel mar Adriatico, c’è chi dice no. “La Regione Emilia-Romagna dica no al progetto di un parco eolico offshore nel mar Adriatico fra Rimini, Riccione, Misano e Cattolica”. La richiesta ar ... 🔗chiamamicitta.it

Vignali (FI): “La Regione dica no al parco eolico offshore tra Rimini e Cattolica” - Il consigliere regionale presenta un’interrogazione contro il progetto da 51 pale alte 220 metri, previste a 12 miglia dalla costa romagnola ... 🔗altarimini.it

Pale eoliche nell’Adriatico. La Regione può dire la sua: "Più potere ai territori" - Con l’approvazione del decreto bollette, l’Emilia Romagna potrà esprimere un parere preventivo sulla realizzazione o meno del mega impianto marino. 🔗msn.com