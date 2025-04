Parchi divertimento sempre più cari la guida al risparmio

Parchi divertimento italiani. Nel 2024 non ci sono stati, con alcune eccezioni, rincari significativi dei costi diretti, anche se l'esperienza è risultata comunque più cara per le famiglie italiane a causa dell'inflazione, che ha avuto effetto sui costi derivati.Il business dei Parchi di divertimento in Italia è popolato di piccole imprese che gestiscono realtà dai numeri e dalle estensioni ridotte, ma è dominato da una manciata di grandi Parchi, gestiti da imprese internazionali. Dieci di questi sono stati presi in considerazione da Altroconsumo nel suo report.I Parchi divertimento in ItaliaIl 90% delle realtà del business dei Parchi di divertimento in Italia è gestito da piccole imprese locali. Sono pochi i Parchi dietro a cui esiste una realtà internazionale consolidata.

Bus più cari, Lepore promette più agevolazioni ai lavoratori - Agevolazioni per lavoratori e lavoratrici precari, del terziario e delle piccole imprese. È l’impegno che il sindaco Matteo Lepore ha preso questo pomeriggio assieme a Tper in un incontro con le rappresentanze imprenditoriali e sindacali del Patto per il Lavoro, Srm, le Unioni dei Comuni e il... 🔗bolognatoday.it

Ecco i parchi nazionali piu? interessanti d’Europa - I parchi nazionali sono aree naturali protette, dichiarate tali da ogni Paese, che vengono tutelate attraverso norme specifiche per preservarne la fauna selvatica e l’ambiente naturale. In Europa ci sono più di 500 parchi nazionali, di cui una dozzina sono protetti dall’UNESCO e considerati Patrimonio dell’Umanità. Sono luoghi in cui si possono trovare cime granitiche, sterminate foreste di faggi, sorgenti sotterranee, cascate spettacolari, animali selvatici allo stato brado e un silenzio e una pace inusuale. 🔗.com

Gli aumenti dei bus . Spada: "Ritocchi necessari". Anche extraurbani più cari - "L’adeguamento tariffario nasce da diversi fattori, tra cui la presenza nel contratto con Tper della possibilità aggiornamento biennale dei valori. E anche a fronte della riduzione dei fondi nazionali destinati al trasporto pubblico, l’aumento dei costi di gestione è stato ritenuto necessario per non tagliare il servizio". La vicesindaca Elisa Spada, assessora con delega ai Trasporti, motiva così i (contestati) rincari dei biglietti per i bus urbani. 🔗ilrestodelcarlino.it

