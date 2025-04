Paratici Milan indiscrezione confermata! L’ex ds della Juve arriverà in rossonero? La ricostruzione

Paratici Milan, indiscrezione del giorno confermata! L'ex direttore sportivo della Juventus arriverà in rossonero? La ricostruzione Radio Rossonera ha confermato l'indiscrezione riguardante un incontro tra Cardinale e Fabio Paratici, volto a discutere il possibile incarico di direttore sportivo del Milan. Tuttavia, il colloquio non ha portato a un accordo definitivo, poiché non ci sono le . 🔗 Calcionews24.com

Milan, Paratici in risalita: con lui arriva Conte? L’indiscrezione - Il Milan continua con la sua ricerca del direttore sportivo. Fabio Paratici in risalita. Occhio anche alla posizione di Antonio Conte 🔗pianetamilan.it

Paratici nuovo Ds del Milan: intesa raggiunta, confermata l’anticipazione di CM.IT - Il blitz a Londra ha portato i suoi frutti. L’ex dirigente di Tottenham e Juventus siederà sulla poltrona del Diavolo: attesa per l’annuncio La decisione è stata presa diversi giorni fa. Era il 18 marzo quando su Calciomercato.it scrivevamo che Giorgio Furlani aveva scelto Fabio Paratici come nuovo Direttore sportivo. Paratici nuovo Ds del Milan: intesa raggiunta, confermata l’anticipazione di CM. 🔗calciomercato.it

Paratici Milan, arrivano conferme: il club rossonero starebbe pensando all’ex Juve per rinforzare la dirigenza! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Paratici Milan, l’ex ds della Juventus nel mirino dei rossoneri? L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Il Milan pensa anche a Fabio Paratici. Come riportato da La Repubblica, il club rossonero starebbe valutando anche l’ex dirigente della Juve per il ruolo di direttore sportivo. Dalla prossima estate Ibra sarà affiancato da un nuovo ds. Cardinale si sta muovendo in prima persona per cercare una figura esperta, come Paratici o Berta. 🔗juventusnews24.com

Paratici al Milan? Pellegatti rivela tutta la verità: “Ecco cosa sta accadendo davvero” - Paratici al Milan? Pellegatti rivela tutta la verità sul possibile arrivo dell’ex Juve, rivelando nuovi dettagli molto importanti in merito. Dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia, il tem ... 🔗msn.com

Cardinale vorrebbe Paratici, ma Furlani ha altre idee: svelato il piano del Milan - Cardinale vorrebbe Paratici, Furlani ha altre idee. Dopo le ultime indiscrezioni, il punto in casa Milan in merito alla scelta del nuovo DS. Il Milan è tornato a correre: dopo la conquista della final ... 🔗msn.com

Nuovo DS Milan, in casa rossonera può riaprirsi a sorpresa la pista che porta a Fabio Paratici: videochiamata ieri con Gerry Cardinale. Ultime - Nuovo DS Milan, in casa rossonera può riaprirsi a sorpresa la pista che porta a Fabio Paratici: videochiamata ieri con Gerry Cardinale. Ultime Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda in casa Mi ... 🔗milannews24.com