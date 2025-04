Papa Francesco scoppia il caso nelle scuole italiane | la polemica al rientro dalle vacanze

rientro nelle scuole italiane, dopo la lunga pausa pasquale e il ponte del 25 aprile, si è aperto con una decisione che ha sollevato polemiche e indignazione. Alcuni istituti scolastici, infatti, hanno imposto agli studenti un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso. Secondo quanto denunciato dall’Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (Aduc), il momento di raccoglimento sarebbe stato obbligatorio, senza possibilità per gli alunni di astenersi, provocando l’ira di associazioni e cittadini.Aduc ha espresso dure critiche attraverso il suo presidente, Vincenzo Donvito Maxia, che ha commentato: “Da alcune notizie che ci sono pervenute, purtroppo è accaduto quanto non avremmo voluto accadesse: obbligo con nessuna possibilità di non ottemperarvi”. 🔗 Il primo giorno di, dopo la lunga pausa pasquale e il ponte del 25 aprile, si è aperto con una decisione che ha sollevato polemiche e indignazione. Alcuni istituti scolastici, infatti, hanno imposto agli studenti un minuto di silenzio in memoria di, scomparso il 21 aprile scorso. Secondo quanto denunciato dall’Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (Aduc), il momento di raccoglimento sarebbe stato obbligatorio, senza possibilità per gli alunni di astenersi, provocando l’ira di associazioni e cittadini.Aduc ha espresso dure critiche attraverso il suo presidente, Vincenzo Donvito Maxia, che ha commentato: “Da alcune notizie che ci sono pervenute, purtroppo è accaduto quanto non avremmo voluto accadesse: obbligo con nessuna possibilità di non ottemperarvi”. 🔗 Caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il dolore e la commozione per la morte di papa Francesco e i ragionamenti, già avviati da tempo in realtà, sul suo successore. Sono le due anime che convivono in questi giorni. Dopo i funerali, i programma sabato 26 aprile, sarà tempo di Conclave per eleggere il successore del papa "venuto dalla... 🔗europa.today.it

Funerali Papa Francesco, Putin non c’è per paura di arresto, ma non sarebbe successo. E scoppia il caso - Il presidente russo, dopo quello di Giovanni Paolo II, non sarà presente nemmeno questa volta ma la sua assenza nasce da un caso Vladimir Putin non sarà presente a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Si sapeva, era scontato, ma dietro a questa sua assenza sta nascendo un caso tutto politico. Al posto del presidente della Russia ci sarà la ministra della Cultura Olga Ljubimova a rappresentarlo. 🔗cityrumors.it

Papa Francesco e la lettera di dimissioni firmata nel 2013, il caso del «grave impedimento fisico» (e perché non la tirerà fuori) - Mentre Papa Francesco prosegue la sua complessa degenza al Gemelli per la polmonite bilaterale (stamattina, informa il Vaticano, si è però alzato e si è messo in poltrona, ha... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco); Cinque giorni di lutto nazionale, polemica politica sul 25 aprile; Steinmeier e Söder sorridenti al funerale di Papa Francesco, scoppia la polemica sui due politici tedeschi; Papa Francesco, sabato non si gioca: scoppia il caos per il calcio | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scoppia la prima polemica sul post Papa Francesco: il caso del cardinale Becciu - Morte Papa Francesco, il caso del cardinale Becciu agita il Vaticano: escluso dal Conclave, ma sembrerebbe senza un documento ufficiale. 🔗msn.com

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il suo nome è legato a filo doppio al processo per uno dei più grandi scandali della Santa Sede e Bergoglio lo aveva esautorato. Adesso il cardinale però vuole votare il nuovo papa. Chi decide ... 🔗today.it

Mostra in chiesa, scoppia il caso San Vito - Diocesi, parroco e Confraternite chiedono un uso più rispettoso: inaugurazione in programma nel giorno del funerale del Papa ... 🔗msn.com