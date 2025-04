Papa Francesco santo? Ecco perché per i cardinali la beatificazione di Bergoglio non è una priorità

Papa Francesco graduali miglioramenti: le condizioni del Santo Padre stabili, ridotta la ventilazione - Come sta Papa Francesco? Se lo chiedono milioni di fedeli in giro per il mondo. L’ultimo bollettino conferma graduali miglioramenti con la ventilazione che è stata ridotta. Papa Francesco graduali miglioramenti: le condizioni del Santo Padre stabili, ridotta la ventilazione (ANSA) Notizie.comLe condizioni sono stabili e sono stati confermati, anche oggi, i progressi degli scorsi giorni che avevano fatto sciogliere la prognosi prima riservata. 🔗notizie.com

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco santo? Il cardinale africano Dieudonné Nzapalainga: «Non c'è fretta» - È emozionato il cardinale cinquantottenne Dieudonné Nzapalainga, di Bangui, in Repubblica Centrafricana. Ha appena salutato per l'ultima volta Papa Francesco e ora sta lasciando ... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco sarà santo?/ Perché la sua eredità divide la Chiesa, le differenze con Giovanni Paolo II - Papa Francesco sarà proclamato santo? Il processo è lungo e incerto: virtù eroiche, miracoli e consenso unanime oggi non sembrano così scontati ... 🔗ilsussidiario.net