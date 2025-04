Papa Francesco nuovo attacco shock dopo la morte | parole durissime

Papa Francesco, nuovo attacco shock dopo la morte: parole durissime – Non arretra affatto. L'ex nunzio apostolico, scomunicato da Papa Francesco nel 2024, torna a colpire con una dichiarazione durissima che riaccende le polemiche all'interno della Chiesa. Il teatro della sua nuova invettiva è ancora una volta X (ex Twitter), dove l'arcivescovo ha pubblicato un lungo messaggio intriso di accuse e toni apocalittici. ( dopo le foto) Leggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeLeggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaPapa Francesco, nuovo attacco shock dopo la morte: parole durissimeNel testo pubblicato poche ore dopo l'annuncio della scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, Carlo Maria Viganò ha scritto parole che non lasciano spazio a interpretazioni: «Esiste per tutti un Giudizio particolare, a cui anche Bergoglio non ha potuto sottrarsi», afferma.

