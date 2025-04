Papa Francesco ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei | Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra

presidente argentino Javier Milei su Papa Francesco, pronunciate in tv qualche tempo fa, continuano a suscitare forti reazioni e polemiche a livello internazionale. In un intervento dai toni durissimi, il leader libertario non ha risparmiato attacchi personali e politici contro il Pontefice, accusandolo di essere vicino a regimi autoritari e di promuovere ideologie contrarie ai valori della Chiesa cattolica.Leggi anche: Sgarbi dimesso dal Gemelli: la prima foto, pubblicata e poi rimossa, è un misteroLeggi anche: Bestemmia durante il minuto di silenzio per Papa Francesco in Frosinone-Spezia: scatta la multaLe frasi shock contro il Pontefice«Fa politica, ha una grande affinità con dittatori come Castro e Maduro, cioè è dalla parte di una dittatura sanguinaria. Ha un’affinità coi comunisti assassini, infatti non li condanna. 🔗 Thesocialpost.it - Papa Francesco, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra” Le parole delsu, pronunciate in tv qualche tempo fa, continuano a suscitare forti reazioni e polemiche a livello internazionale. In un intervento dai toni durissimi, il leader libertario non ha risparmiato attacchi personali e politici contro il Pontefice, accusandolo di essere vicino a regimi autoritari e di promuovere ideologie contrarie ai valori della Chiesa cattolica.Leggi anche: Sgarbi dimesso dal Gemelli: la prima foto, pubblicata e poi rimossa, è un misteroLeggi anche: Bestemmia durante il minuto di silenzio perin Frosinone-Spezia: scatta la multaLe frasi shock contro il Pontefice«Fa politica, ha una grande affinità con dittatoriCastro e Maduro, cioè è dalla parte di una dittatura sanguinaria. Ha un’affinità coi comunisti assassini, infatti non li condanna. 🔗 Thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide - Una rosa bianca sempre fresca fuori dal suo appartamento a Casa Santa Marta, su uno scaffale in biblioteca, su un comodino a fianco al letto in ospedale. Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide (TWITTER FOTO) – Notizie.comE una rosa bianca c’è adesso sulla lapide con l’incisione Franciscus nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma sotto la quale riposano le spoglie mortali di Papa Francesco, i cui funerali si sono celebrati sabato scorso in piazza San Pietro. 🔗notizie.com

Papa Francesco, Pregliasco: «Difese immunitarie basse, cambiata la terapia. Ecco perché non funziona». Rischi ed effetti collaterali - «Papa Francesco è in una condizione di rischio, con difese immunitarie particolarlmente basse». Il virologo Fabrizio Pregliasco commenta la salute del Pontefice. Una situazione... 🔗ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La sepoltura nella “nuda terra” e il benefattore anonimo. Ecco il testamento di Bergoglio; Papa Francesco, ecco cos'è la facies hippocratica che preannuncia la morte; La Morte di Papa Francesco sui siti di tutti i giornali del mondo: ecco cosa scrivono; Matteo Bassetti: «A Pasqua Papa Francesco aveva la facies hippocratica, segnale di morte imminente». Ecco cos'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Oggi l’ultimo saluto a Papa Francesco. La speranza di un nuovo futuro - Papa Francesco, oggi ultimo saluto alla bara aperta. Il pontefice che verrà continui ad accompagnarci con la stessa speranza in un futuro di pace ... 🔗in20righe.it

Faccia Ippocratica, quei segni sul volto che hanno "anticipato" la morte di Papa Francesco: di che si tratta? - Durante la sua ultima apparizione, Papa Francesco presentava la cosiddetta facies hippocratica. Ecco in cosa consiste l'espressione del viso che secondo il medico dell’antica Grecia Ippocrate annuncia ... 🔗skuola.net

Morte Papa Francesco, ecco quale è stato il suo ultimo messaggio letto il giorno di Pasqua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Papa Francesco, ecco quale è stato il suo ultimo messaggio letto il giorno di Pasqua ... 🔗msn.com