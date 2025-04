Papa Francesco Dipiazza | Trieste multiculturale si riconosce nei suoi valori

Papa Francesco è stato una figura di grande umanità, coraggio e apertura, capace di parlare al cuore delle persone credenti e non, con parole semplici ma profonde, sempre orientate. 🔗 Triesteprima.it - Papa Francesco, Dipiazza: "Trieste multiculturale si riconosce nei suoi valori" “La morte del Santo Padre segna un passaggio storico per la Chiesa cattolica e per l'intera Comunità internazionale.è stato una figura di grande umanità, coraggio e apertura, capace di parlare al cuore delle persone credenti e non, con parole semplici ma profonde, sempre orientate. 🔗 Triesteprima.it

Morto Papa Francesco: il ricordo della visita a Trieste con 8mila fedeli in piazza - Papa Francesco si è spento oggi, lunedì 21 aprile a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il ricovero al policlinico Gemelli. Ne ha dato notizia il cardinale Farrell: “Alle 7:35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”. Il pontefice aveva visitato Trieste il 7 luglio... 🔗triesteprima.it

Papa: vescovo Trieste, per gli altri fino all'ultimo giorno - "Siamo a celebrare un Papa che fino all'ultimo nei suoi giorni si è speso, in carcere e nella piazza, a benedire tutti". Lo ha detto il vescovo di Trieste, mons. (ANSA) ... 🔗msn.com

"Le guerre di oggi ci ricordano che la lotta per la libertà non è finita" - Il discorso del sindaco Roberto Dipiazza è stato oggetto di contestazioni da parte del pubblico presente in Risiera. Pubblichiamo il testo integrale di quanto letto dal primo cittadino ... 🔗triesteprima.it