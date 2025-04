Paolo Crepet contro suore e cardinali | Ributtante l' uso dei cellulari durante i funerali di Papa Francesco

Ributtante". Così si è espresso Paolo Crepet, lo psichiatra e saggista, ospite di Un Giorno Da Pecora oggi 29 aprile. Crepet si stava riferendo alle tante persone che hanno utilizzato il cellulare durante le esequie di Papa Francesco, lo scorso sabato.Crepet durissimo: "Una cosa. 🔗 Today.it - Paolo Crepet contro suore e cardinali: "Ributtante l'uso dei cellulari durante i funerali di Papa Francesco" "Una cosa". Così si è espresso, lo psichiatra e saggista, ospite di Un Giorno Da Pecora oggi 29 aprile.si stava riferendo alle tante persone che hanno utilizzato il cellularele esequie di, lo scorso sabato.durissimo: "Una cosa. 🔗 Today.it

