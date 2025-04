Paolo Calissano in una lettera | “Visto come un delinquente” il suicidio e mezzo milione sparito dal suo patrimonio

Paolo Calissano è al centro della puntata di Storie di sera in onda lunedì 29 aprile. Dal successo televisivo all'accusa di omicidio colposo, fino alla scomparsa del suo patrimonio: sono tanti gli interrogativi che ruotano intorno alla vita dell'attore morto suicida nel 2021. 🔗 La vicenda diè al centro della puntata di Storie di sera in onda lunedì 29 aprile. Dal successo televisivo all'accusa di omicidio colposo, fino alla scomparsa del suo: sono tanti gli interrogativi che ruotano intorno alla vita dell'attore morto suicida nel 2021. 🔗 Fanpage.it

Morte di Paolo Calissano, inizia il processo per l’avvocato accusato di avergli rubato mezzo milione di euro - Peculato, circonvenzione d'incapace e falso sono i capi d'imputazione dei quali dovrà rispondere l'avvocato e amministratore di sostegno di Paolo Calissano. È iniziato il processo, avrebbe sottratto all'attore mezzo milione di euro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Paolo Calissano, dal successo alla morte per un'intossicazione da farmaci antidepressivi: ecco la triste storia dell’attore tradito - La storia di Paolo Calissano sarà al centro della puntata Storie di sera il programma condotto da Eleonora Daniele. In studio stasera ci sarà Roberto Calissano, il fratello che leggerà in esclusiva un ... 🔗corrieredellumbria.it

Paolo Calissano morto, il suo avvocato Matteo Minna va a processo: è accusato di aver sottratto all'attore oltre 500 mila euro - È stato rinviato a giudizio l'avvocato Matteo Minna, l'amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l'attore genovese stroncato a Roma il 29 dicembre 2021 da un mix di farmaci antidepressivi. 🔗ilmattino.it

Ricordate Paolo Calissano, l’attore tragicamente morto a soli 54 anni? Ci sono novità sconvolgenti - Paolo Calissano, come ricorderete, è morto a soli 54 anni nel suo appartamento di Roma: quello che è successo dopo è sconvolgente. L’Italia intera lo ricorda per i suoi ruoli affascinanti in fiction ... 🔗donnapop.it