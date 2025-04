Pantaloni | 6 modelli per le over 50 che slanciano e nascondono la pancia

modelli di Pantaloni da indossare dopo i 50 anni, per mostrare una figura slanciata e non mostrare troppo la pancia

È tempo di pantaloni bianchi: tutti i modelli di tendenza - Dal bianco puro fino alle sfumature del crema e dell’avorio: è una palette chiara e delicata quella che primeggia sui pantaloni avvistati durante le sfilate della P/E 2025. Di seguito, scopriamo i modelli di tendenza. Sulla passerella di Stella McCartney, il modello protagonista è quello oversize, mentre da Victoria Beckham modelli sartoriali si arricchiscono con dettagli cut out. Chloé punta su pantaloni a zampa, Ermanno Scervino predilige modelli a gamba larga e Dior propone pantaloni biker bicolor. 🔗amica.it

Il guardaroba della Primavera 2025 non potrà fare a meno di un completo sartoriale. Tra giacche doppiopetto e pantaloni morbidi, i modelli più versatili e chic - Come una caccia al tesoro. Stagione dopo stagione, la ricerca per il completo sartoriale perfetto non si ferma mai. L’ensemble composto da giacca e pantaloni, infatti, è chiamato a rispondere ad esigenze differenti, tra comfort e professionalità, glamour e femminilità. Anche nel caso del tailleur donna elegante curvy. ... 🔗iodonna.it

"Il ragazzo dai pantaloni rosa". Da oggi su Netflix il film anti-bullismo - La pellicola, grande successo al botteghino, racconta la storia commovente di Andrea, quindicenne romano, prima vittima di un meccanismo infernale di derisione ed esclusione. La testimonianza della madre, premiata al Quirinale 🔗ilgiornale.it

Qui tutti i modelli di Pantaloni da avere nel 2025 - Che siano jeans o pantaloni sartoriali, anche nell’inverno 2025 si prediligeranno modelli oversize e il più delle volte con fit a vita bassa. La loro linea ampia non solo li rende perfetti per ... 🔗msn.com

Pantaloni culotte, eleganti ma pratici, sono la tendenza dell'estate 2025 da indossare già ora - Né bermuda né palazzo, i pantaloni culotte sono l'alternativa perfetta per la primavera. Ecco come indossarli e i modelli di tendenza nel 2025 ... 🔗vogue.it