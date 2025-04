Panificio antifascista ad Ascoli interrogazione parlamentare | Perché quell’accertamento al forno?

Ascoli, 29 aprile 2025 – "Non risultano chiare le basi sulle quali sia sia deciso di compiere l'accertamento all'interno dei locali del Panificio di Ascoli Piceno, nonché di procedere all'identificazione della signora Lorenza Roiati, poiché quest'ultima ha esposto uno striscione che celebra la giornata dal 25 aprile, Festa Nazionale, risultante in un episodio estremamente preoccupante che non meritava assoluta chiarezza".Lo scrive il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, vicepresidente del partito, in un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi, sottoscritta anche dagli alti parlamentari del gruppo Paita, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto."Se resta che la presentazione di uno striscione inneggiante all'antifascismo può dar luogo a un estremo per un accertamento? - chiede Borghi - è inoltre incomprensibile che io non abbia visto lo status di tale sorta (ossia il riconoscimento e l'identificazione) per i neofascisti che a Dongo, in provincia di Como, lo scorso 27 aprile, si sono radunati per l'anniversario della cattura di Benito Mussolini, i quali a più riprese hanno fatto il saluto fascista?".

