Panico a scuola minorenne intossica tutta la classe con lo spray al peperoncino

spray urticante in aula.Erano circa le 10:40 quando una volante della. 🔗 Quicomo.it - Panico a scuola, minorenne intossica tutta la classe con lo spray al peperoncino Fatica a respirare, momentanea cecità, occhi che bruciano e tanta paura. È quello che hanno vissuto ieri mattina alcuni studenti dell’Istituto Ripamonti, finiti nel mirino di un'azione pericolosa: qualcuno aveva spruzzatourticante in aula.Erano circa le 10:40 quando una volante della. 🔗 Quicomo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bambina positiva alla tubercolosi, panico nella scuola italiana: scatta l’emergenza - Una bambina che frequenta l’Istituto Comprensivo Balilla – Imbriani di Bari è risultata positiva alla tubercolosi. La piccola, che attualmente è ricoverata presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, ha una bassa carica batterica e le sue condizioni sono costantemente monitorate. Il caso è stato segnalato lo scorso lunedì e, da quel momento, la ASL di Bari ha attivato un protocollo di prevenzione e controllo. 🔗thesocialpost.it

Studente minorenne ferito a Rieti durante l’alternanza scuola lavoro: fratture al braccio per un incidente al tornio. Aperta un’inchiesta - Era in una fabbrica di Rieti per il programma di alternanza scuola lavoro quando un guanto che indossava sarebbe stato catturato da un tornio che ha trascinato il suo braccio. Così uno studente minorenne è rimasto ferito riportando una frattura multipla al braccio. Il giovane – che frequenta l’istituto Celestino Rosatelli al terzo anno dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – stava seguendo il percorso di Pcto in un’azienda di lavorazione del ferro per edilizia e meccanica di precisione. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Abusi su una studentessa minorenne”: arrestato un docente di scuola superiore a Pontedera (Pisa) - Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su una studentessa minorenne all’epoca dei fatti, e di aver tenuto “condotte inopportune” anche nei confronti di altre studentesse. Lo comunica la Questura della città toscana in una nota. L’indagato si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Panico a scuola, minorenne intossica tutta la classe con lo spray al peperoncino; Firenze, panico a scuola. Studente spara un colpo in aria, un altro tira fuori un'ascia; Spray urticante in due scuole, a Pavia e nel Cremonese: quasi 40 alunni intossicati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sondrio, studente di 13 anni spara con una pistola in classe: era una scacciacani. Panico a scuola - L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Novate Mezzola, in provincia di Sondrio. L’Ufficio scolastico regionale: “Nessuna conseguenza per ... 🔗milano.repubblica.it

Studente spara con una pistola in una scuola, panico tra studenti e insegnanti: ha usato una scacciacani - La scorsa settimana uno studente di una scuola di Chiavenna (Sondrio) è entrato in classe con una pistola scacciacani: l'aveva nascosta nello zaino. Durante l'intervallo, ha deciso di estrarla dallo z ... 🔗fanpage.it

Si presenta con una pistola scacciacani a scuola e parte uno sparo: studente semina il panico - Momenti di paura in un istituto di Chiavenna per via di un alunno che ha portato una pistola scacciacani in classe. E di un suo compagno di classe che inavvertitamente ha fatto partire un colpo. La sc ... 🔗skuola.net