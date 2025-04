Palmanova diventa set Marvel | Piazza Grande si illumina per il film Thunderbolts*

Palmanova, la celebre città stellata del Friuli-Venezia Giulia, è stata scelta da Disney Italia come scenografico sfondo per promuovere Thunderbolts*, l'atteso cinecomic dei Marvel Studios in arrivo nelle sale. In un connubio spettacolare tra storia e tecnologia, la suggestiva Piazza Grande si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, illuminata da una straordinaria installazione.

