Palmanova diventa scenario per un video che celebra l’arrivo dei Thunderbolts*

Palmanova diventa scenario per un video che celebra l’arrivo dei Thunderbolts*In occasione dell’arrivo al cinema del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts*, Disney Italia ha realizzato una straordinaria installazione luminosa nella città fortezza di Palmanova (UD), Patrimonio Unesco e capolavoro dell’architettura italiana.L’asterisco simbolo del film e i sei nuovi personaggi protagonisti del lungometraggio Marvel Studios sono apparsi nella grande piazza esagonale della città grazie a un’imponente struttura illuminotecnica. Un effetto scenografico che ha saputo coniugare il fascino di una delle perle dell’architettura italiana con l’innovazione tecnologica, rendendo omaggio alla ricchezza visiva e all’iconografia simbolica Marvel.Thunderbolts*: guida al cast e ai personaggi del filmUn emozionante video aereo, girato nella notte, racconta la trasformazione notturna della piazza centrale della città e del suo centro storico che si illumina e prende vita. 🔗 per unchedeiIn occasione delal cinema del nuovo film Marvel Studios, Disney Italia ha realizzato una straordinaria installazione luminosa nella città fortezza di(UD), Patrimonio Unesco e capolavoro dell’architettura italiana.L’asterisco simbolo del film e i sei nuovi personaggi protagonisti del lungometraggio Marvel Studios sono apparsi nella grande piazza esagonale della città grazie a un’imponente struttura illuminotecnica. Un effetto scenografico che ha saputo coniugare il fascino di una delle perle dell’architettura italiana con l’innovazione tecnologica, rendendo omaggio alla ricchezza visiva e all’iconografia simbolica Marvel.: guida al cast e ai personaggi del filmUn emozionanteaereo, girato nella notte, racconta la trasformazione notturna della piazza centrale della città e del suo centro storico che si illumina e prende vita. 🔗 Cinefilos.it

Se ne parla anche su altri siti

Stefano De Martino diventa un costume di Carnevale: lui condivide i video - Che Stefano De Martino sia uno dei fenomeni televisivi del momento è sotto gli occhi di tutti, visti i numeri registrati dal suo programma Affari tuoi su Rai 1 come certificato di assoluto successo. Meno scontato, invece, è che il conduttore venisse considerato anche come un costume da mettere in... 🔗today.it

Un asino si aggira per i baretti di Chiaia: il video diventa virale - Un asinnello tirato con una fune da alcuni ragazzini si aggira tra i tavoli dei baretti di Chiaia. La strana scena si è verificata nella serata di ieri, sabato 8 marzo, nei vicoli della movida napoletana. Oltre al divertimento di qualcuno, le immagini hanno suscitato anche lo sdegno di alcuni... 🔗napolitoday.it

Fa una capriola al Coachella e si schianta per terra: la caduta del cantautore d4vd diventa virale – IL VIDEO - Se sul palco principale Lady Gaga, Benson Boone, i Green Day, Charli XCX e a chiudere Post Malone hanno infiammato migliaia di fan al Coachella, sul palco secondario è successo un piccolo fuori programma che è diventato virale. Il cantautore 20enne d4vd (vero nome David Anthony Burke del Queens, New York) si stava esibendo, quando in un impeto esagerato di rock and roll si è lanciato sul palco alle sue spalle, convinto di poterci salire e fare una capriola. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Palmanova diventa scenario per un video che celebra l’arrivo dei Thunderbolts*. 🔗Approfondimenti da altre fonti