Pallanuoto al via i playoff di A1 Femminile Si parte da gara 1 dei quarti di finale

Femminile. Si delinea il percorso che designerà la squadra campione d’Italia, le qualificate alla prossima edizione delle coppe europee e le due formazioni destinate a retrocedere in serie A2.Si torna alla formula adottata negli ultimi anni con il ritorno dei quarti di finale: Le vincenti delle due serie affronteranno in semifinale l’Ekipe Orizzonte Catania, prima al termine della regular season, e la Sis Roma, seconda forza del torneo alle spalle delle etnee.parte ampiamente favorito il Rapallo Pallanuoto. Alla piscina Comunale le padrone di casa ricevono l’AGN Energia Bogliasco 1951 nel primo atto di una serie il cui epilogo sembra già scritto. 🔗 Oasport.it - Pallanuoto, al via i playoff di A1 Femminile. Si parte da gara 1 dei quarti di finale La stagione entra finalmente nel vivo, inizia il momento tanto atteso che le atlete non vedono l’ora di vivere. Prende il via domani la fase ad eliminazione diretta del campionato di serie A1. Si delinea il percorso che designerà la squadra campione d’Italia, le qualificate alla prossima edizione delle coppe europee e le due formazioni destinate a retrocedere in serie A2.Si torna alla formula adottata negli ultimi anni con il ritorno deidi: Le vincenti delle due serie affronteranno in semil’Ekipe Orizzonte Catania, prima al termine della regular season, e la Sis Roma, seconda forza del torneo alle spalle delle etnee.ampiamente favorito il Rapallo. Alla piscina Comunale le padrone di casa ricevono l’AGN Energia Bogliasco 1951 nel primo atto di una serie il cui epilogo sembra già scritto. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallanuoto, Serie A1 2025: vola la Pro Recco, vincono anche Savona e Trieste. Catania blocca la Roma Vis Nova - La 16ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto, in attesa del posticipo tra Brescia ed Ortigia, vede tornare in vetta solitaria la Pro Recco, che liquida l’Olympic Roma per 13-5 e si porta a +3 sui lombardi, che domani tenteranno di riagganciare la capolista. Puntella la terza posizione il Savona, che esce vittorioso dal derby ligure contro il Quinto per 12-7 e tiene a distanza il Trieste, che regola con un netto 14-8 il Posillipo, mentre la Roma Vis Nova frena ma difende il quinto posto grazie al pareggio per 14-14 in casa del Catania. 🔗oasport.it

Pallanuoto, la De Akker batte la Roma Vis Nova ed è quarta in Serie A1 - Nel secondo anticipo della 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto il De Akker Team vince allo Stadio “P. Roghi” di Monterotondo, passando in casa della Roma Vis Nova, battuta con lo score di 10-12. Grazie al successo odierno i felsinei agganciano, a parità di match disputati, proprio la formazione capitolina e la Pallanuoto Trieste al quarto posto in classifica a quota 37 punti: il piazzamento vale l’approdo alle semifinali scudetto e la certezza della qualificazione alle Coppe Europee. 🔗oasport.it

Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1 - Nella quattordicesima giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile, in attesa del posticipo tra Ancona e Padova, L’Ekipe Orizzonte liquida il Bogliasco e resta in solitaria in testa alla classifica, approfittando della sconfitta della SIS Roma contro il Rapallo. Trieste sale momentaneamente al quarto posto superando la Lazio, infine la Brizz Nuoto vince a Cosenza ed ora insidia le calabresi nella corsa all’ultimo posto utile per i play-off. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

A1 M. Semifinali playoff e playout al via. Il programma; A1 maschile, il nuovo programma di playoff e playout: si parte il 25 aprile; A1 M. Semifinali playoff e playout al via. Posillipo e Telimar ok; Pallanuoto, Serie A1: Trieste sbanca Firenze e conquista il pass per playoff scudetto ed Europa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pallanuoto, al via i playoff di A1 Femminile. Si parte da gara 1 dei quarti di finale - La stagione entra finalmente nel vivo, inizia il momento tanto atteso che le atlete non vedono l’ora di vivere. Prende il via domani la fase ad ... 🔗oasport.it

Pallanuoto, si gioca gara 2 di semifinale playoff e playout. Recco e Brescia a caccia della finale scudetto - Archiviare rapidamente i risultati maturati in gara 1, recuperare le energie mentali e prepararsi a tornare subito in acqua. Il campionato di serie A1 ... 🔗oasport.it

A1 M. Gara 2. Pallanuoto Trieste-AN Brescia 10-5, si va alla "bella" - Archiviata gara 1 domenica, è già tempo di gara 2 delle semifinali playoff e playout del campionato di A1 maschile. Le seconde gare della serie si aprono lunedì 28 aprile con la semifinale scudetto tr ... 🔗federnuoto.it