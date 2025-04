Palinsesto televisivo 2025 | ascolti valutazioni e la disciplina di Roberto Bolle

2025 segna un ulteriore capitolo nell’evoluzione del Palinsesto televisivo nazionale, che, già lo scorso lunedì 28 aprile, ha offerto al pubblico un ventaglio diversificato di film, serie e programmi di intrattenimento, stimolando interrogativi sulle preferenze espresse dagli ascoltatori. Preferenze del pubblico e disparità di ascolto Dalle trasmissioni culturali quali Ulisse – Il . L'articolo Palinsesto televisivo 2025: ascolti, valutazioni e la disciplina di Roberto Bolle è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Palinsesto televisivo 2025: ascolti, valutazioni e la disciplina di Roberto Bolle Martedì 29 aprilesegna un ulteriore capitolo nell’evoluzione delnazionale, che, già lo scorso lunedì 28 aprile, ha offerto al pubblico un ventaglio diversificato di film, serie e programmi di intrattenimento, stimolando interrogativi sulle preferenze espresse dagli ascoltatori. Preferenze del pubblico e disparità di ascolto Dalle trasmissioni culturali quali Ulisse – Il . L'articoloe ladiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti TV | Sabato 15 Marzo 2025 - Nella serata di ieri, sabato 15 marzo 2025, su Rai1 L’Eredità – Viva l’Amore ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di .000 spettatori pari al % e F.B.I. International .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha radunato . 🔗davidemaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 16 Aprile 2025. Tutto quello che ho cala al 14.5%, il film su Whitney Houston non va oltre il 12% - Nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile 2025, su Rai1 Whitney – Una voce diventata leggenda ha interessato 1.933.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Tutto quello che ho ha conquistato 2.419.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 il quarto appuntamento con Mare Fuori 5 intrattiene 716.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro incolla davanti al video 719. 🔗davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%), Le Onde del Passato fermo al 12.4% - Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del Passato ha conquistato 2.097.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 4 Metà intrattiene 475.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Chief Of Station: Verità a tutti i costi incolla davanti al video 1. 🔗davidemaggio.it

Ne parlano su altre fonti

Ascolti tv lunedì 28 aprile: chi ha vinto tra Ulisse di Alberto Angela e The Couple; Ascolti tv venerdì 18 aprile: chi ha vinto tra la Via Crucis al Colosseo e Tradimento; Ascolti tv martedì 15 aprile: chi ha vinto tra Il turco e Fuochi d’artificio; Ascolti tv mercoledì 16 aprile: chi ha vinto tra Whitney-Una voce diventata leggenda e Tutto quello che ho. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti Tv 9 aprile 2025, auditel e share dei programmi di ieri - Chi ha avuto la meglio nella serata di ieri 9 aprile 2025? Mediaset o Rai? Ecco chi è uscito vincitore di ascolti. 🔗msn.com

Ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino vince sempre, Alberto Angela conquista, Marcuzzi male, The Couple verso la chiusura - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 28 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. The Couple, ... 🔗msn.com

Ascolti Tv. Alberto Angela stravince su The Couple. Porro svetta nell'approfondimento - Gli ascolti del lunedì sera televisiva, con il ritorno ai consueti palinsesti dopo la Santa Pasqua e la scomparsa di Papa Francesco, vedono in ... 🔗iltempo.it