Palermo vs Sudtirol | le probabili formazioni

Palermo vs Sudtirol si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.Palermo VS Sudtirol: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I siciliani sono reduci dalla terza vittoria nelle ultime quattro partite confermandosi in grande crescita. La squadra di Dionisi si sono presi la zona play-off salendo al sesto posto in classifica è in queste ultime quattro giornate devono difenderlo dalle inseguitrici.Grazie alla vittoria sulla Juve Stabia, gli altoatesini sono arrivati a 38 punti lasciando la zona play-out e retrocessione. La salvezza però è ancora tutta da conquistare e tornare dalla Sicilia con un risultato positivo sarebbe prezioso.

Palermo-Sudtirol: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Renzo Barbera andrà in scena la sfida di Serie B Palermo-Sudtirol: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Renzo Barbera di Palermo in scena la gara tra Palermo-Sudtirol, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l'incontro.

Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Verre pronto dal 1', ballottaggio Pierozzi-Lund sulla sinistra - Tre punti per alimentare le speranze di playoff e ripartire con positività: domani pomeriggio il Palermo ospita al Barbera il Mantova, in un match che certamente nasconde delle insidie. La squadra di Dionisi, però, ha soltanto un risultato a disposizione: vincere diventa praticamente obbligatorio...

Palermo-Cremonese, le probabili formazioni: rientra Ceccaroni, Diakitè pronto a sostituire Pierozzi - Vincere per ridurre sensibilmente la distanza dalla Cremonese, attualmente quarta in classifica: il Palermo di Dionisi domani sera affronterà al Barbera i lombardi, in un match fondamentale per la rincorsa ai playoff. I rosanero dovranno provare in tutti i modi ad ottenere i tre punti: un...

