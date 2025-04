Palermo nasce l’hub Rete | la sfida contro la disoccupazione giovanile passa dall’innovazione

l'hub "Rete", un presidio di formazione e innovazione che promette di ridisegnare il futuro dei giovani siciliani. L'iniziativa, fortemente voluta dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e realizzata da Invitalia, si candida a diventare il baricentro della rinascita occupazionale e imprenditoriale dell'isola. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: abbattere il muro che separa la formazione dal mercato del lavoro, offrendo ai ragazzi tra i 16 e i 35 anni strumenti concreti per costruire carriere, startup e nuove opportunità.Un laboratorio di futuro: istituzioni e imprese alleate per i giovaniLa cerimonia di apertura ha visto la presenza delle massime istituzioni cittadine e nazionali.

