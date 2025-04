Palascherma Jesi | Successi nella Prova di Qualificazione Regionale per i Campionati Italiani Gold

Palascherma di Jesi ha ospitato nello scorso fine settimana la Prova di Qualificazione Regionale dei Campionati Italiani Gold, valida per la Qualificazione alla fase nazionale, delle categorie Assoluti Cadetti e Giovani di Fioretto e Spada. La due giorni di gare, organizzata dal club schermistico Jesino, è stata inaugurata venerdì 25 dalla competizione di Fioretto Femminile della categoria Assoluti che ha visto guadagnare il primo gradino del podio a Ginevra Guerrini del Club Scherma Jesi, seguita al 2° posto da Ludovica Grisanti del Club Scherma La Misericordia Osimo e al 3°, ex aequo, da Isabella Canu del Club Scherma Jesi e Anna Sofia Cantarini del Club Scherma Ancona. Guerrini e Grisanti, le prime due in graduatoria, sono qualificate alla fase nazionale. Vittoria di Vincenzo Erman, del Club Scherma Senigallia, nella gara Maschile Assoluti di Fioretto; 2° Ettore Grandicelli del Club Scherma Pesaro; 3° ex aequo Andrea Chiaramonti e Semuel Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi.

Jesi / Al Palascherma di via Solazzi il futuro marchigiano del fioretto e della spada - Manifestazione che ha visto la presenza di tutti i club schermistici marchigiani. Presenti oltre al Presidente Regionale FIS Stefano Angelelli, il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella e il Presidente del Macerata Scherma Alberto Affede JESI, 10 febbraio 2025 – Tanti giovani atleti in rappresentanza di tutti i club schermistici marchigiani presenti al Palascherma di via Solazzi a Jesi per le gare in programma per la terza Prova Regionale Promozionale del Grand Prix Esordienti Gioco Scherma con Fioretto di Plastica e Prime Lame fioretto maschile e femminile e Campionato ... 🔗.com

Orasì, la reazione giusta: "A Jesi prova di squadra" - Non era facile rialzare subito la testa dopo essere stati travolti dalla ‘valanga Chieti’ poche ore di prima della partita e invece l’OraSì ha mostrato a Jesi di avere grande carattere. In uno dei campi più difficili del girone, dove è caduta anche la capolista Roseto, i ravennati hanno giocato una grande partita, passando subito a comandare i giochi e a non perdere mai il vantaggio fino alla sirena finale, probabilmente spinti dalla rabbia per essersi visti togliere i due punti conquistati con Chieti dopo l’estromissione dei teatini dal campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Jesi, una prova d’orgoglio. La rimonta è solo sfiorata - LUISS 86 JESI 82 LUISS : Pugliatti 3, Rocchi, Bottelli 14, Villa 9, Fallucca 19, Pasqualin 11, Jovovic, Van Ounsem 9, Cucci 9, Salvioni 12, Graziano ne. All. Andrea Paccariè GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani ne, Carnevale 22, Bruno 8, Vettori 3, Di Emidio 11, Berra 8, Valentini 7, Cena 4, Petrucci 5, Zucca 14. All. Marcello Ghizzinardi Arbitri: Secchieri, Tognazzo Parziali: 20-23, 41-38, 67-53 Non bastano l’orgoglio, e una coraggiosa rimonta dal –14 (69-55) del 31’ al –1 (74-73) del 37’, alla General Contractor per uscire braccia al cielo dal PalaFlaminio. 🔗ilrestodelcarlino.it

