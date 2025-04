Pagelle The Couple terza puntata | domina la noia la coppia Thais-Danilo palesemente finta

Pagelle della puntata di lunedì 28 aprile di The Couple raccontano di una preoccupante stagnazione nelle dinamiche fra i concorrenti del programma. terza puntata di 'The Couple' e prima coppia di concorrenti eliminati: si è visto quasi solo questo durante la serata di lunedì 28 aprile. Insieme a un po' di polemiche. Sul nulla, ma comunque perlomeno qualche discussione fra i concorrenti c'è stata. Il reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5 continua a non ingranare la marcia e questo rischia di portarlo alla chiusura anticipata. Una notazione sulla conduttrice: non ne becca una sulle coppie. "Pierangelo, voi e le ex Veline non vi amate" commenta Ilary Blasi. "In verità sì" risponde Pierangelo Greco. A posto così. Ecco le Pagelle alle coppie di concorrenti della terza puntata di 'The Couple – Una vittoria per due'.

