Pagelle Arsenal-Psg 0-1 | muro Donnarumma Neves ovunque

Arsenal nel match di andata delle semifinali di Champions League 20242025. All'Emirates finisce 1-0 per la squadra di Luis Enrique, brava a difendersi dopo il gol di Ousmane Dembelé al 4?. Gunners contratti in avvio e con poche idee nell'ultima mezz'ora. Buona la parte centrale di partita della squadra di Arteta, fermata da un super Gigio Donnarumma, bravo su Martinelli nel primo tempo e straordinario su Trossard nella ripresa. Il primo round va al Psg, che avrà a disposizione due risultati su tre nella sfida di ritorno, in programma il 7 maggio alle 21.00 al Parco dei Principi.Le PagelleArsenal (4-3-3)Raya (voto 6): poco impegnato. Attento su Doue nel primo tempo.Timber (voto 5): soffra Kvaratskhelia per tutta la partita. Sulle gambe in occasione del gol del 1-0.

Inter Lazio, De Vrij è un muro invalicabile. Le pagelle dei quotidiani - di RedazioneInter Lazio, grande prestazione di De Vrij che abbassa la saracinesca. Le pagelle dei quotidiani sulla gara del difensore nerazzurro De Vrij è tornato ad essere titolare dopo che il ritorno di Acerbi gli aveva in qualche modo sbarrato la strada. L’olandese si è fatto trovare pronto e ieri lo ha dimostrato, nella sfida vinta dall’Inter nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio il difensore è stato letteralmente un muro. 🔗internews24.com

Pagelle Venezia-Bologna 0-1: Orsolini da nazionale, Skorupski un muro - Continua inarrestabile la corsa Champions del Bologna che batte 1-0 il Venezia al ‘Penzo’ con una prodezza di Orsolini e si conferma al quarto posto. La sfida si sblocca subito nella ripresa, col cross di Cambiaghi e la magia di Orsolini: tiro al volo che non lascia scampo a Radu, al 48? è 1-0. Si ripete l’esultanza dell’esterno, che bussa alla telecamera. Forse un messaggio a Spalletti: dal 2022/23 nessun azzurro ha segnato quanto l’esterno rossoblù. 🔗sportface.it

Venezia-Roma 0-1 LIVE, le pagelle: Dybala glaciale, muro Mancini - Il 24° turno di Serie A risulterà determinante per la Roma. Già, perché dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia i giallorossi desiderano rimettersi da subito in carreggiata, per avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini affronteranno alle ore 12:30 il Venezia, in quel dello stadio Penzo. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che tenterà l’impresa di fronte al suo caldo pubblico. 🔗sololaroma.it

