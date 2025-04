Padre uccide il figlio durante una festa

Padre, imprenditore sessantenne. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata nel corso di una festa. C'è anche un ferito, amico della vittima. 🔗 Today.it - Padre uccide il figlio durante una festa Tragedia familiare a San Gregorio di Catania. Un ragazzo di 23 anni è rimasto ucciso da un colpo di pistola e a sparare sarebbe stato il, imprenditore sessantenne. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata nel corso di una. C'è anche un ferito, amico della vittima. 🔗 Today.it

Padre accoltella e uccide il figlio durante una lite, arrestato 71enne - (Adnkronos) – E' morto ieri sera in ospedale il 44enne accoltellato in casa dal padre 71enne a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. E' accaduto mercoledì durante l'ennesima lite familiare dovuta probabilmente a una dipendenza del figlio che creava continue tensioni familiari. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato il presunto autore, ora in […] 🔗periodicodaily.com

Padre accoltella e uccide il figlio durante una lite, arrestato 71enne - (Adnkronos) – E' morto ieri sera in ospedale il 44enne accoltellato in casa dal padre 71enne a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. E' accaduto mercoledì durante l'ennesima lite familiare dovuta probabilmente a una dipendenza del figlio che creava continue tensioni familiari. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato il presunto autore, ora in […] L'articolo Padre accoltella e uccide il figlio durante una lite, arrestato 71enne proviene da Webmagazine24. 🔗.com

