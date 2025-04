Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola durante una festa di compleanno | Voleva sedare una rissa e l' ha colpito per errore

Leggo.it - Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola durante una festa di compleanno: «Voleva sedare una rissa e l'ha colpito per errore» Ancora sangue in Sicilia. Ancora una vittima giovane dopo una sparatoria. Dopo la strage di Monreale, stavolta il dramma si consuma a San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha. 🔗 Leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola: la sparatoria durante una festa dopo una lite scoppiata per il troppo rumore - Ancora sangue in Sicilia. Ancora una vittima giovane dopo una sparatoria. Dopo la strage di Monreale, stavolta il dramma si consuma a San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha... 🔗leggo.it

Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio 23enne - Dramma nel Catanese. Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l'uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio. Indagano i carabinieri del comando provinciale. 🔗tg24.sky.it

Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola: la sparatoria durante una festa. La lite per il troppo rumore - Ancora sangue in Sicilia. Ancora una vittima giovane dopo una sparatoria. Dopo la strage di Monreale, stavolta il dramma si consuma a San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha... 🔗leggo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Catania, padre uccide il figlio 23enne durante una festa: arrestato per omicidio volontario; Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio 23enne; Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio 23enne; Catania, la festa in villa finisce in sparatoria: padre uccide figlio e ferisce un suo amico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola durante una festa di compleanno: «Voleva sedare una rissa e l'ha colpito per errore» - Ancora sangue in Sicilia. Ancora una vittima giovane dopo una sparatoria. Dopo la strage di Monreale, stavolta il dramma si consuma a San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha ucciso il. 🔗msn.com

Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio 23enne - Dramma nel Catanese. Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l'uomo ha anche ferito al ... 🔗tg24.sky.it

Catania, padre uccide il figlio 23enne durante una festa: arrestato per omicidio volontario - CATANIA – Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni nel corso di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l’uomo ha anche ferito al tallone un… ... 🔗informazione.it