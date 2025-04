Padel serie C maschile | il derby cittadino va al Bellaria Brindisi

Brindisi - Si è respirata aria di festa e di sport al Bellaria Padel Center di via Appia per il derby di serie C maschile tra la squadra di casa ed il JPadel Arena Brindisi.Un incontro che ha catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati, tifosi delle due squadre e semplici curiosi per. 🔗 Brindisireport.it - Padel serie C maschile: il derby cittadino va al Bellaria Brindisi - Si è respirata aria di festa e di sport alCenter di via Appia per ilditra la squadra di casa ed il JArena.Un incontro che ha catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati, tifosi delle due squadre e semplici curiosi per. 🔗 Brindisireport.it

Cosa riportano altre fonti

Padel - Esordio del Maluva Firenze nel massimo campionato. A Firenze c’è la serie A. Maschile e femminile - Il grande padel della serie A entra in campo a Firenze e precisamente al Centro Padel Firenze, via Dalla Chiesa 11 (accanto all’Otel). Domani la squadra femminile e quella maschile del Maluva Centro Padel Firenze esordiranno nel massimo campionato a squadre di Serie A di padel. Il team femminile domani alle 11 giocherà in casa contro il Bolasport W Roma, mentre la formazione maschile sarà a Roma sempre contro il Bolasport. 🔗sport.quotidiano.net

Padel serie C maschile: il derby cittadino va al Bellaria Brindisi - BRINDISI - Si è respirata aria di festa e di sport al Bellaria Padel Center di via Appia per il derby di serie C maschile tra la squadra di casa ed il Jpadel Arena Brindisi. Un incontro che ha catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati, tifosi delle due squadre e semplici curiosi per... 🔗today.it

Padel, Bellaria trionfa al debutto in serie C maschile - BRINDISI - Il Bellaria Padel Brindisi inizia con il piede giusto la sua avventura nel campionato nazionale di serie C maschile, conquistando una vittoria esterna per 2-1 sul campo del padel Arena Lecce. La formazione brindisina, guidata dal maestro Marc Salart, ha mostrato grande solidità... 🔗brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

Padel serie C maschile: il derby cittadino va al Bellaria Brindisi - La grande festa di sport ha riguardato il match con il Jpadel Arena Brindisi. Bellaria consolida il primato in classifica ... 🔗today.it

Padel serie C maschile: Il derby cittadino lo vince il Bellaria Brindisi - Si è respirata aria di festa e di sport al Bellaria Padel Center di via Appia per il derby di serie C maschile tra la squadra di casa ed il Jpadel Arena Brindisi. Un incontro che ha catalizzato l’atte ... 🔗brindisisera.it

Padel, Bellaria trionfa al debutto in serie C maschile - Vittoria in trasferta contro l’Arena Lecce. Il presidente Giorgino: "Grande soddisfazione partire con un successo esterno" ... 🔗brindisireport.it