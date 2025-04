Otto e Mezzo attacco senza precedenti alla premier Giorgia Meloni VIDEO

Otto i riflettori internazionali, non per decisioni governative o diplomatiche, ma per un evento di portata globale: i funerali di Papa Francesco. In questa cornice, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata assente, un’assenza che ha dato adito a critiche come quella di Pier Luigi Bersani, ex ministro della sinistra italiana. (Continua.)Leggi anche: “È sempre Cartabianca”, Marina La Rosa choc su Meloni: “Va da Trump a.” (VIDEO)Leggi anche: Ivana Trump e la passione per i reality: le partecipazioni che non tutti ricordano“Otto e Mezzo”, Bersani attacca Giorgia MeloniOspite della trasmissione “Otto e Mezzo“, Bersani ha sOttolineato come l’assenza di Meloni rappresenti un’occasione mancata per l’Italia. “Roma ha dato un’immagine straordinaria di sé, incarnando valori universali come la pace e l’accoglienza. 🔗 Tvzap.it - “Otto e Mezzo”, attacco senza precedenti alla premier Giorgia Meloni (VIDEO) News Tv. Negli ultimi giorni, la politica italiana è tornata si riflettori internazionali, non per decisioni governative o diplomatiche, ma per un evento di portata globale: i funerali di Papa Francesco. In questa cornice, la presidente del Consiglioè stata assente, un’asche ha dato adito a critiche come quella di Pier Luigi Bersani, ex ministro della sinistra italiana. (Continua.)Leggi anche: “È sempre Cartabianca”, Marina La Rosa choc su: “Va da Trump a.” ()Leggi anche: Ivana Trump e la passione per i reality: le partecipazioni che non tutti ricordano“”, Bersani attaccaOspite della trasmissione ““, Bersani ha slineato come l’asdirappresenti un’occasione mancata per l’Italia. “Roma ha dato un’immagine straordinaria di sé, incarnando valori universali come la pace e l’accoglienza. 🔗 Tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?" - La guerra commerciale dei dazi imposta da Donald Trump rischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gad Lerner non ha esitato un attimo a definire da "bullo e gorilla". Durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato da Trump all'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né ... 🔗iltempo.it

Otto e mezzo, Cacciari: "Cosa sarà più difficile senza Papa Francesco - "Oggi c'è stato l'omaggio del parlamento al Papa, cosa sarà più difficile ora?": Lilli Gruber lo ha chiesto al suo ospite Massimo Cacciari a Otto e mezzo su La7 riferendosi alla morte del Pontefice, venuto a mancare lunedì 21 aprile. "Sarà più difficile all'interno della Chiesa proseguire sul disegno di riforma che lui aveva già impostato ma che aveva già suscitato delle difficoltà non solo in Occidente ma in tutto il mondo", ha risposto il filosofo ed ex sindaco di Venezia. 🔗liberoquotidiano.it

Inzaghi fa la conta degli infortunati dell’Inter in vista della Juventus: mezzo attacco è in dubbio - Il punto sugli infortunati dell'Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina: Inzaghi guarda alla partita contro la Juve sperando di recuperare i suoi attaccanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Musk, Meloni e Salvini: attacco ai giudici - Otto e Mezzo - 12/11/2024; Marco Travaglio contro Beppe Grillo a Otto e mezzo su La7, l'attacco: Un bambino che porta via la palla; “Biden senza vasellina”, “Mi fai finire?”. Scontro tra Lerner e Bocchino su Trump; Attacco a Unifil, Travaglio a La7: “Israele ha capito che può andare avanti all’infinito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, attacco spuntato senza Castellanos: incognita modulo, Pedro… - Cambia nettamente la musica per l'attacco della Lazio senza Taty Castellanos. Un vero e proprio paradosso per chi, anche durante la stagione corrente, ne aveva messo in dubbio le qualità tecniche ... 🔗msn.com