Ostia un scuola più green | sopralluogo al cantiere della Amendola

Ostia, 29 aprile 2025 – E’ stato avviato il programma di efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici di Roma Capitale. Ieri il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola primaria “Amendola” nel Municipio X per constatare lo stato di avanzamento del cantiere. Alla visita hanno partecipato il presidente del Municipio X Mario Falconi e i rappresentanti della scuola. I lavori fanno parte del più ampio piano che coinvolge complessivamente 212 scuole su tutto il territorio cittadino, grazie a un investimento di circa 400 milioni di euro stanziati attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS Roma) e fondi europei.L’intervento alla scuola “Amendola” è eseguito dal Dipartimento Lavori pubblici (Dilp), ha un costo complessivo di 2,5 milioni di euro ed è giunto a un avanzamento dei lavori di circa il 60%. 🔗 , 29 aprile 2025 – E’ stato avviato il programma di efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici di Roma Capitale. Ieri il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini hanno effettuato unpresso laprimaria “” nel Municipio X per constatare lo stato di avanzamento del. Alla visita hanno partecipato il presidente del Municipio X Mario Falconi e i rappresentanti. I lavori fanno parte del più ampio piano che coinvolge complessivamente 212 scuole su tutto il territorio cittadino, grazie a un investimento di circa 400 milioni di euro stanziati attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS Roma) e fondi europei.L’intervento alla” è eseguito dal Dipartimento Lavori pubblici (Dilp), ha un costo complessivo di 2,5 milioni di euro ed è giunto a un avanzamento dei lavori di circa il 60%. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

