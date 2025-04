Osimhen in Arabia sconto di De Laurentiis a una condizione | di cosa si tratta

Osimhen potrebbe giocare in Arabia Saudita il prossimo anno e Aurelio De Laurentiis starebbe valutando uno sconto a determinate condizioniIl futuro di Victor Osimhen resta in bilico. Non tanto per il Napoli, che è perfettamente consapevole di volerlo cedere, quanto per la destinazione finale. Il nigeriano ha rappresentato un problema non da poco nel calciomercato estivo dello scorso anno per la società azzurra, tanto da essere ceduto solamente a settembre, a campagna acquisti chiusa per le italiane, verso il Galatasaray.In Turchia il centravanti sta facendo benissimo, tanto da trascinare il club verso la vittoria del titolo a suon di gol. Proprio le prestazioni ad alti livelli lo potrebbero avvicinare alla Premier League, il suo grande sogno. Bisognerà, però, capire se il Manchester United sarà veramente disposto a spendere i 75 milioni di clausola rescissoria o se si tirerà indietro come successo la scorsa estate. 🔗 Spazionapoli.it - Osimhen in Arabia, sconto di De Laurentiis a una condizione: di cosa si tratta Victorpotrebbe giocare inSaudita il prossimo anno e Aurelio Destarebbe valutando unoa determinate condizioniIl futuro di Victorresta in bilico. Non tanto per il Napoli, che è perfettamente consapevole di volerlo cedere, quanto per la destinazione finale. Il nigeriano ha rappresentato un problema non da poco nel calciomercato estivo dello scorso anno per la società azzurra, tanto da essere ceduto solamente a settembre, a campagna acquisti chiusa per le italiane, verso il Galatasaray.In Turchia il centravanti sta facendo benissimo, tanto da trascinare il club verso la vittoria del titolo a suon di gol. Proprio le prestazioni ad alti livelli lo potrebbero avvicinare alla Premier League, il suo grande sogno. Bisognerà, però, capire se il Manchester United sarà veramente disposto a spendere i 75 milioni di clausola rescissoria o se si tirerà indietro come successo la scorsa estate. 🔗 Spazionapoli.it

Ne parlano su altre fonti

Osimhen alla Juve, c’è già un sì: Giuntoli beffa De Laurentiis - Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivata la conferma di una notizia che riguarda Osimhen e la Juve. Il Napoli di Antonio Conte, dunque, tra qualche ora giocherà contro il Venezia davvero fondamentale per quest’ultima parte della sua stagione. I partenopei, visto anche lo scontro diretto tra l’Atalanta e l’Inter, sono costretti a vincere per cercare di sognare ancora di più la vittoria finale dello scudetto. 🔗spazionapoli.it

Scarface: la Steelbook Vault Edition 4K UHD + Blu-ray del film di Brian De Palma è in sconto su Amazon - Su Amazon la Steelbook Vault Edition 4K UHD + Blu-ray di Scarface è in leggero sconto. La Steelbook Vault Edition 4K UHD + Blu-ray di Scarface è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 24,19€ con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (27,71€). I dettagli relativi all'edizione in questione sono disponibili passando dal box seguente, o . 🔗movieplayer.it

Osimhen con lo sconto: il piano per convincere il Napoli - L’attaccante nigeriano è prossimo a cambiare maglia dopo il prestito al Galatasaray. Il Napoli attende novità… Victor Osimhen sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante attualmente al Galatasaray tornerà a Napoli a giugno, ma le chance di restare in Azzurro sono pressoché nulle dunque i partenopei dovranno trovare una soluzione. Il nigeriano ha fatto la storia diventando capocannoniere della Serie A vinta dal Napoli dopo oltre 30 anni di attesa. 🔗sportface.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Osimhen, offerta shock da 80 milioni dall’Arabia: i dettagli; Osimhen in Arabia Saudita? Assalto dell'Al Ahli, l'offerta per il Napoli supera i 60 milioni di euro; Osimhen, conto alla rovescia con l'Arabia sullo sfondo; Osimhen, che caos! Niente Chelsea e Arabia lontana, resta al Napoli fuori rosa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, De Laurentiis apre allo sconto per la clausola di Osimhen - Il contratto dell’attaccante nigeriano, attualmente in prestito secco al Galatasaray, scade nel 2026. In estate bisognerà trovare una soluzione. 🔗calcioefinanza.it

Il Mattino - De Laurentiis disposto ad abbassare la clausola di Osimhen - Stando a quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis vuole decidere in fretta cosa fare con Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli ma in prestito ... 🔗tuttojuve.com

Osimhen, rilancio monstre dall’Arabia Saudita - 15 milioni di euro a stagione per tre anni: è l’offerta arrivata da Al-Hilal a Victor Osimhen. I sauditi vogliono il bomber nigeriano per puntare in alto nel prossimo Mondiale per club e s ... 🔗ilnapolionline.com