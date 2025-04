Trentotoday.it - Orsi e lupi, la Provincia dà le recinzioni elettrificate gratis

Il caso eclatante del cagnolino Pepe attaccato e portato via da un lupo nel giardino di casa, così come quello delle scorse ore dell’orso che ha fatto razzia di galline, hanno riportato in auge il tema delle.Le stesse sono messe a disposizione gratuitamente dal. 🔗 Trentotoday.it