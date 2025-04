Orologio di lusso in cambio di 135 mila euro falsi | truffatori denunciati

Orologio di lusso, dal valore di oltre 60 mila euro. Il raggiro è avvenuto all'interno di un albergo di Piacenza. I due truffatori - un. 🔗 Parmatoday.it - Orologio di lusso in cambio di 135 mila euro falsi: truffatori denunciati Dopo un primo incontro a Parma nel settembre del 2024 due persone, identificate e denunciate dalla polizia, hanno raggirato un uomo che aveva messo in vendita undi, dal valore di oltre 60. Il raggiro è avvenuto all'interno di un albergo di Piacenza. I due- un. 🔗 Parmatoday.it

Orologio di lusso per 135mila euro falsi, individuati i due truffatori - Una sofisticata truffa con la tecnica del "rip-deal" si è consumata in un albergo di Piacenza nel novembre 2024. La vittima, raggirata da due finti acquirenti, ha ceduto un orologio di pregio del valore superiore a 60mila euro, ricevendo in cambio una mazzetta di banconote in gran parte false. I... 🔗ilpiacenza.it

