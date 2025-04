Origi è sparito lo hanno visto a Roma e Firenze | il Milan lo paga 11mila euro al giorno per nulla

Origi, ancora a libro paga del Milan per quest'anno e per il prossimo, è completamente sparito: mai pervenuto a Milanello, scomparso dai social, avvistato a Roma e Firenze, il belga viene pagato 11mila euro al giorno dal club rossonero per non fare nulla. 🔗 Divock, ancora a librodelper quest'anno e per il prossimo, è completamente: mai pervenuto aello, scomparso dai social, avvistato a, il belga vienetoaldal club rossonero per non fare. 🔗 Fanpage.it

