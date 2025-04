Ordine Geologi Campania | Lorenzo Benedetto è il nuovo presidente

nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania che rappresenterà la categoria per il quadriennio 2025-2029. Lo si legge in una nota dell’Ordine, secondo cui si tratta di “una squadra composta da volti nuovi e conferme, chiamata a rappresentare una professione sempre più centrale nei temi della sicurezza, della gestione del rischio e della tutela del territorio, e promuovere una sempre maggiore collaborazione con istituzioni, cittadini e mondo produttivo”. A guidare il Consiglio sarà Lorenzo Benedetto, eletto presidente. Con lui, Sabatino Ciarcia nel ruolo di Vicepresidente, Vincenzo Del Genio Segretario, Giovanna Cavallaro Tesoriere. Completano il Consiglio gli eletti Alberto Alfinito, Maurizio Conte, Gennaro D’Agostino, Massimo Danna, Carmine De Cicco, Gennaro Iovino e Dario Somma. 🔗 Si è insediato ieri ilConsiglio dell’deidellache rappresenterà la categoria per il quadriennio 2025-2029. Lo si legge in una nota dell’, secondo cui si tratta di “una squadra composta da volti nuovi e conferme, chiamata a rappresentare una professione sempre più centrale nei temi della sicurezza, della gestione del rischio e della tutela del territorio, e promuovere una sempre maggiore collaborazione con istituzioni, cittadini e mondo produttivo”. A guidare il Consiglio sarà, eletto. Con lui, Sabatino Ciarcia nel ruolo di Vice, Vincenzo Del Genio Segretario, Giovanna Cavallaro Tesoriere. Completano il Consiglio gli eletti Alberto Alfinito, Maurizio Conte, Gennaro D’Agostino, Massimo Danna, Carmine De Cicco, Gennaro Iovino e Dario Somma. 🔗 Ildenaro.it

