OraSì sorprende Virtus Roma e si qualifica per i play in | sfida decisiva a Fabriano

OraSì fosse un libro, sarebbe un best seller per l’incredibile trama thriller e per i colpi di scena che non sono mai mancati. L’ultimo è arrivato domenica in casa della Virtus Roma, match sulla carta proibitivo, ma vinto in maniera fin troppo semplice dai ravennati, bravi a condurre i giochi dall’inizio. Questo successo, il settimo in trasferta nelle ultime otto gare lontano dalla Romagna, regala una inaspettata qualificazione ai play in e adesso viene il bello, perché il finale del Romanzo è ancora da scrivere. L’OraSì giocherà domenica alle 18 a Fabriano una gara secca, con la vincente che mercoledì 7 maggio andrà a Jesi. Superando anche il secondo turno, ci sarebbe il playoff contro Treviglio Brianza, prima del girone A. Sicuramente i giallorossi si presenteranno senza pressione e con tanto entusiasmo, armi fondamentali che serviranno per colmare quel gap visto in campionato con Fabriano, squadra che l’ha sempre messa in difficoltà. 🔗 Sport.quotidiano.net - OraSì sorprende Virtus Roma e si qualifica per i play in: sfida decisiva a Fabriano Se la stagione dell’fosse un libro, sarebbe un best seller per l’incredibile trama thriller e per i colpi di scena che non sono mai mancati. L’ultimo è arrivato domenica in casa della, match sulla carta proibitivo, ma vinto in maniera fin troppo semplice dai ravennati, bravi a condurre i giochi dall’inizio. Questo successo, il settimo in trasferta nelle ultime otto gare lontano dallagna, regala una inaspettatazione aiin e adesso viene il bello, perché il finale delnzo è ancora da scrivere. L’giocherà domenica alle 18 auna gara secca, con la vincente che mercoledì 7 maggio andrà a Jesi. Superando anche il secondo turno, ci sarebbe iloff contro Treviglio Brianza, prima del girone A. Sicuramente i giallorossi si presenteranno senza pressione e con tanto entusiasmo, armi fondamentali che serviranno per colmare quel gap visto in campionato con, squadra che l’ha sempre messa in difficoltà. 🔗 Sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

OraSì Ravenna adesso puoi festeggiare. La vittoria contro la Virtus Roma vale i play-in - Una Ravenna in pieno controllo del match fin dall'inizio trova la seconda vittoria in meno di un mese a Roma, conquistando il traguardo dei play-in per la gioia di tutti i tifosi. La partita La gara dei giallorossi inizia nel segno di Kevin Brigato, che apre le marcature con la prima tripla... 🔗today.it

OraSì Ravenna adesso puoi festeggiare. La vittoria contro la Virtus Roma vale i play-in - Una Ravenna in pieno controllo del match fin dall'inizio trova la seconda vittoria in meno di un mese a Roma, conquistando il traguardo dei play-in per la gioia di tutti i tifosi. La partita La gara dei giallorossi inizia nel segno di Kevin Brigato, che apre le marcature con la prima tripla... 🔗ravennatoday.it

OraSì sfida Virtus Roma: partita decisiva per i play in - ‘Si può fare!’ diceva Gene Wilder nel mitico Frankenstein Junior ed è lo stesso pensiero con cui l’OraSì si presenterà alle 18 in casa della Virtus Roma. Una sfida fondamentale per centrare il dodicesimo posto che varrebbe i play in (prima gara domenica 4 maggio in casa della nona), ma che in caso di sconfitta farebbe terminare già oggi la stagione, senza alcun rimpianto visto quanto è stata ricca di soddisfazioni. 🔗sport.quotidiano.net