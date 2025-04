Operazione Speculum sul Conclave | da Agca a Orlandi un nuovo falso contro Becciu

Becciu e che, alla desecretazione delle chat omissate del processo del secolo, ha tentato di disinnescare la mina che avrebbe potuto coinvolgere chi, dalla Santa Sede, ha costruito quell'inchiesta contro il cardinale, all'epoca a capo della Segreteria di Stato. C'è una nota dei servizi segreti del Papa che tocca il team difensivo dell'altra protagonista del caso Becciu, la manager sarda Cecilia Marogna. 🔗 Iltempo.it - Operazione "Speculum" sul Conclave: da Agca a Orlandi un nuovo "falso" contro Becciu Sembra un romanzo di Dan Brown, ma quello che è accaduto nelle ultime settimane, da quando Papa Francesco è finito al Gemelli fino alla morte il lunedì dell'Angelo, è una guerra tra corvi e colombe, a colpi di documenti ben fabbricati e messaggi «classificati» per tentare di arginare le prove di un complotto, con la stessa attività di dossieraggio che prima ha armato lo scandalo del cardinale Angeloe che, alla desecretazione delle chat omissate del processo del secolo, ha tentato di disinnescare la mina che avrebbe potuto coinvolgere chi, dalla Santa Sede, ha costruito quell'inchiestail cardinale, all'epoca a capo della Segreteria di Stato. C'è una nota dei servizi segreti del Papa che tocca il team difensivo dell'altra protagonista del caso, la manager sarda Cecilia Marogna. 🔗 Iltempo.it

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Operazione del Roan di Rimini, scoperti 2.800 chili di amianto in stato di abbandono. Dieci denunciati - I finanzieri della Stazione navale della Guardia di finanza di Rimini hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di un’ingente quantità di rifiuti pericolosi, tra cui manufatti e lastre in eternit contenenti amianto, abbandonati su terreni agricoli situati in prossimità di... 🔗riminitoday.it

Usa, Pentagono ordina a US Naval Academy rimozione di 400 libri contro diversità, equità e inclusione, operazione voluta da Hegseth - Il segretario alla difesa Pete Hesgseth ha imposto la decisione di far rimuovere 400 libri dalla US Naval Academy per eliminare contenuti legati a diversità, equità e inclusione Il Pentagono ha ordinato alla biblioteca della US Naval Academy, tramite il segretario alla Difesa Pete Hegseth, la 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Operazione "Speculum". Il caso Becciu e il complotto delle spie: dossier falsi che legano Agca ed Emanuela Orlandi - Sembra un romanzo di Dan Brown, ma quello che è accaduto nelle ultime settimane, da quando Papa Francesco è finito al Gemelli fino alla ... 🔗iltempo.it

Agca e la pista armena che dal Libano porta a Scalfaro - Chi c'era davvero dietro Alì Agca? Da settimane in Vaticano (ma non ... Il nome in codice dell'operazione era Safe Haven (rifugio sicuro), lo Stato negoziò un accordo a Beirut, con la mediazione ... 🔗msn.com